Коллекции

Элегантные вечерние платья в коллекции Marchesa FW 17-18

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Творческий дуэт Джорджина Чапман и Керен Крэйг представили публике потрясающе женственную коллекцию вечерних нарядов. Вдохновившись китайским национальным костюмом, а также эстетикой Голливуда 20-х, 30-х годов дизайнеры представили ряд фактурных образов с обилием цветочной вышивки, перьев, оборок и струящихся полупрозрачных тканей. Каждый образ, разработанный Чапман и Крэйг как будто бы ожил из черно-белого кино 30-х. Особое внимание диазйнеры также уделили тканям: шелку, сатину, органзе и черному велюру. Аксессуары появились лишь в нескольких выходах, и представляли собой небольшие по размеру клатчи круглой и прямоугольной формы.

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Marchesa Fall Winter 2017 Ready To Wear New York

Подготовила Екатерина Горбенко

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