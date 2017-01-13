Рекламные кампании

Эмбер Валлетта, Лия Кебеде и Фей Фей Сун в кампейне Theory S/S’17

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Американский бренд Theory представил новый рекламный кампейн весенне-летней коллекции 2017. Главной героиней фотосъемки стала 42-летняя американская топ-модель Эмбер Валлетта, эфиопская супермодель и актриса Лия Кебеде, китаянка  Фей Фей Сун, а также «ангел» Victoria’s Secret Лили Олдридж. В объективе фотографа Эрика Торстенссона девушки позируют преимущественно в темной одежде: черных классических брюках, кожаных куртках, темно-зеленых жакетах, топах, пиджаках и темной обуви с плоской подошвой.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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