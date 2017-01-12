Личности

Эми Адамс получила именную звезду на Аллее славы

US actress Amy Adams is honored with a star on the Hollywood Walk of Fame
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Голливудская актриса Эми Адамс стала 2598 обладательницей звезды на Аллее славы в Голливуде. Адамс произнесла речь, в которой поблагодарила всех актеров, режиссеров и сотрудников, с которыми ей посчастливилось работать. Поддержать звезду экранизации «Прибытие» пришли супруг и дочь. Режиссер Дени Вильнев и актер Джереми Реннер, с которым Эми работала над съемками «Афера по-американски», публично поздравили актрису, напомнив публике о ее актерских заслугах, а также вспомнили приятные воспоминания о сотрудничестве с ней. Напомним, что в 2016 году актриса вошла в список самых высокооплачиваемых киноактрис по версии журнала Forbes, заняв седьмое место. Общий доход Адамс составил 13,5 миллионов долларов.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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