Личности

Эмма Уотсон стала главной героиней мартовского выпуска ELLE UK

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Британская актриса, посол доброй воли ООН-Женщины, а также самая высокооплачиваемая актриса десятилетия по версии Книги рекордов Гиннесса — Эмма Уотсон украсила мартовскую обложку британского журнала ELLE. В объективе фотографа Керри Халлихана звезда экранизации «Красавица и чудовище» облачена в белоснежные, сдержанные наряды.

В своем интервью, Эмма поделилась с журналистами впечатлениями от съемок новой экранизации режиссера Билла Кондона, а также рассказала о своей роли утонченной Белль. «Для меня съемки в фильме «Красавица и чудовище» были настоящим удовольствием. В нем присутствовала взаимосвязь между героиней Гермионой и Белль, и это замечательно. Это напомнило мне о том, что я прежде всего актриса. Что касается фильма — это чистый эскапизм», — прокомментировала Эмма.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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