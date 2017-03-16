Мода

«Эмоциям» в Facebook исполняется год, и мы знаем, какая стала самой популярной

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Ровно год назад Facebook представил набор реакций вместо однотипного лайка: пользователи могли выразить любовь к посту, удивление, грусть, смех и злость. Казалось бы, учитывая количество агитирующих за кнопку dislike, самой популярной должна была стать ранее недоступная эмоция: не одобрения, а, наоборот, осуждения.

Однако пользователи решили иначе. Какие бы серьезные баталии не разворачивались на просторах Facebook, главной человеческой эмоцией была и остается любовь — именно знак «сердечка» был использован в более чем половине случаев, когда юзеры «реагировали» на пост (а прореагировали мы в 2016 году более 300 миллиардов раз). А самые эмоциональные пользователи, наиболее активно реагирующие на события, проживают в Мексике, Чили и Суринаме. Америка оказалась на 8 месте по частоте использования юзерами «реакций».

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