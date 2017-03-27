Ему нет равных: почему оттенок tumblr pink до сих пор популярней других

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Оттенок tumblr pink стал одним из самых узнаваемых и распространенных как среди коллекций модных брендов, так и обложек глянцевых журналов и предметов интерьера в 2016 году. Впервые тогда еще цвет barbie pink появился в 2012-м и ассоциировался у многих с продукцией для девочек. В 2016 году цвет был переименован на millennial pink и стал массово использоваться как в производстве одежды, так и при разработке предметов быта. Вскоре огромное количество нежно-розовой продукции поглотило пространство торговых площадей, что и повлияло на стремительный рост продаж товара в магазинах. Редакция FW-Daily уже рассказывала, как постепенно кварцево-розовой эре удалось внедриться в пространство модной индустрии. На этот раз мы разобрались, каким был путь оттенка сквозь века, и почему его популярность до сих пор не угасает.

1767 год: Французский живописец Жан Оноре Фрагонар написал картину «Качели», где изобразил девушку в пышном платье нежно-розового цвета. Оттенок становится особенно популярным среди женской половины общества.

1960-е: В магазинах Murray’s Toggery появилась коллекция, более известная как Nantucket Reds Collection, в которую вошла пляжная одежда из хлопка лососевого цвета.

1968 год: Мексиканский архитектор Луис Барраган окрашивает виллу Cuadra San Cristóbal в розовый тон.

1998 год: Немецкий фотограф Юрген Теллер снимает супермодель Кейт Мосс с розовыми волосами. Британская супермодель окрасила волосы в яркий оттенок для шоу Versace и вскоре должна была его смыть для съемок с Calvin Klein. Теллер запечатлел момент, где модель лежит в белой постели c небрежной прической.

2003 год: На телеэкранах появляется шоу «Простая жизнь» с Пэрис Хилтон и Николь Ричи в главных ролях. В моду входит стиль гламур, а розовый цвет становится его главным символом.

2005 год: Дизайнер Пол Смит открывает ярко-розовый магазин в Лос-Анджелесе. Минималистичный, но броский экстерьер сегодня считается одним из самых популярных мест для съемки фото у миллениалов и блогеров.

2007 год: Шведская марка Acne Studio’s запустила в продажу легендарные пакеты пудрового оттенка, вдохновением для которых стала обертка от сэндвича.

В том же году в Нью-Йорке построен дом Palazzo Chupi с неоново-розовым фасадом.

Февраль 2011 года: Американская модель Шарлотт Фри появляется на подиуме во время лондонской недели моды с бледно-малиновым и волосами. Спустя пару месяцев краска для волос розового оттенка становится наиболее популярным трендом 2011 года.

2012 год: Американский бренд Mansur Gavriel представляет сумку с розовой подкладкой.

Февраль 2013 года: Американский дизайнер Райан Рош выпустила коллекцию в оттенке, который она назвала «Ryan Roche pink».

Ноябрь 2013 года: В продажу поступает beauty-продукция от косметической компании Glossier с нежно-розовыми упаковками.

Январь 2014 года: Выходит книга основательницы бренда Nasty Gal Софии Аморузо #Girlboss, обложка которой оформлена в светло-розовом цвете.

«Зачастую, когда вы слышите предсказания от Pantone – для вас это пустой звук. Это на самом деле не дает какой-либо тенденции, но в случае с tumblr pink это сработало. Цвет, который был гендерным до такой степени, что устарел, теперь воспринимается как просто приятный оттенок без какого-либо подтекста », – говорит о цвете писательница Эми Ларокка.

Март 2014 года: В прокат выходит фильм «Отель Гранд Будапешт», где оттенок розового нашел отображение на самом фасаде.

Май 2015 года: В социальной сети Instagram становится популярным аккаунт @PlantsOnPink, в котором публикуются фото с растениями на розовом фоне.

Июль 2015 год: Канадский репер Дрейк выпустил обложку сингла Hotline Bling в розовом оттенке.

Сентябрь 2015 год: Компания Apple представила iPhone в оттенке «розовое золото».

Октябрь 2015 год: Бренд нижнего белья для женщин Thinx использует «кварцевый розовый» в своей рекламе.

«Приглушенный розовый помогает нашему изменчивому обществу понять женственность. Это то, что мы делаем в Thinx: меняем представление людей о мире девушек», — комментирует руководитель стратегий в Thinx.

Ноябрь 2015 года: Институт цвета Pantone выбирает розовый кварц и нежно-голубой цветами следующего года.

Январь 2016 года: Марка Diesel использует tumblr pink для своей весенней рекламной коллекции.

Июнь 2016 года: Алессандро Микеле, креативный директор итальянского бренда Gucci, включил три образа в розовом цвете в круизную коллекцию.

Весна 2017 года: Певица Рианна представила коллекцию одежды с обилием розовых шелковых платьев совместно с брендом спортивной продукции Puma.

Несмотря на все прогнозы Pantone, что править балом в 2017 будет цвет greenery (цвет зелени), оттенок tumblr pink продолжает появляться в рекламных кампаниях брендов, в интерьере и одежде. Розовый не единожды оказывался в центре внимания, каждый раз изменяя отношение к себе, но сегодня оттенок «розовый кварц» описывает состояние общества, выступая как гендерно-нейтрал ьный цвет.

Подготовила: Иванна Петрович, Екатерина Горбенко