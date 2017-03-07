Лукбуки, Подиум

Энергия земли и космоса в новом лукбуке бренда L’osier

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Дебютировав на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days на платформе Fashion Scout Kiev в феврале этого года, дизайнер бренда L’osier Юлия Лозоватская представила первый лукбук новой осенне-зимней коллекции.

Первая коллекция бренда несет в себе симбиоз энергии земли и энергии космоса, на стыке которых рождается фейерверк L’osier. Земную энергию олицетворяет россыпь бисера на бомберах, по форме напоминающая виноградную лозу. Космос воплотился в виде комет из того же бисера на худи и платьях.

Юля сделала акцент на благородных и натуральных тканях – кашемир, шерсть, бархат, атлас – и кропотливой ручной вышивке из бисера. Знаковыми для бренда являються бомберы.

В коллекции представлено несколько изделий, которые отличаются использованием разных материалов для пошива и декора, а также своим предназначением. Специально для «особого дня», дизайнер создала Wedding look, центральное место в котором занимает именно белоснежный бомбер.

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