Энтони Ваккарелло помирил Colette и Saint Laurent

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В 2013 году между бывшим креативным директором Saint Laurent Эди Слиманом и знаменитым парижским концепт-стором Colette произошел конфликт. После решения Слимана убрать из названия модного дома слово Yves, основанный Колетт Руссо магазин выпустил футболки, свитшоты и кепки с саркастичной надписью «Ain’t Laurent Without Yves», после чего бренд прекратил сотрудничество с бутиком. Однако с приходом в Saint Laurent Энтони Ваккарелло ситуация исправилась: по словам Сары Андельман, дочери Руссо, им удалось наладить взаимоотношения. В знак этого на неделе две витрины магазина были оформлены кадрами из новой промокампании бренда.

Подготовила Даруга Александра