«Если друг оказался вдруг…»: французский суд признал Facebook-друзей ненастоящими

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Каждый может самостоятельно решать, по какому принципу добавлять людей «в друзья» в социальных сетях. Однако все становится сложнее, когда информация об активности человека в интернете используется в ходе реальных судебных процессов. На днях французский кассационный суд объявил друзей в Facebook ненастоящими друзьями. Проблема заключалась в том, что человек, подавший в адвокатскую коллегию жалобу, и члены этой коллегии были «друзьями» в Facebook. Тот адвокат, на которого была написана жалоба, пытался доказать, что коллегия не может рассматривать заявление истца, поскольку находится с ним в дружеских отношениях. Однако решение высшего суда страны постановило: дружба в социальных сетях не считается дружбой в «традиционном» понимании, а значит, обвинять коллегию в предвзятости к обвиняемому и покровительстве Facebook-другу нельзя.

В 2015 году в Бельгии произошел подобный случай, однако его результат оказался противоположным. Бельгийка через суд обязала бывшего мужа платить ей алименты, но ему удалось оспорить это решение. Муж утверждал, что судья, вынесший решение в пользу его бывшей партнерши был у нее в друзьях на Facebook, и, соответственно, был необъективен по отношению к обвиняемому. В Бельгии Верховный суд согласился с доводами бывшего мужа.