Эстетика Дикого Запада в коллекции Givenchy Haute couture Spring 2017

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В Париже состоялся показ модного Дома Givenchy коллекции весна-лето 2017. Креативный директор бренда – Риккардо Тиши продолжает радовать поклонниц, создавая элегантные и комфортные платья в пол, которые являются визитной карточкой дизайнера. Традиционно вся линия выполнена в сдержанных оттенках: черном, персиковом и белом, однако, присутствует несколько моделей с отличительным узором в виде клетки.

Местом проведения шоу стала Национальная библиотека Франции, а именно один из ее самых старых залов, который когда-то был личной библиотекой кардинала Римско-католичес кой церкви – герцога де Ришельё. Само по себе здание впечатляет не меньше Версаля, а старинные полки с книгами придали большей атмосферности.

Основным вдохновением коллекции стал Дикий Запад и США XIX века. Ключевыми образами коллекции стали платья с черной бахромой и прозрачные вставки с кружевом. Также в этом сезоне дизайнер обращает особое внимание на кожаные изделия и платья со страусиными перьями. Оригинальным экспериментом для Риккардо Тиши стали умерено яркие платья в клетку с рюшами, которые с точностью отобразили эстетику Дикого Запада. Не обошлось без вышивки, выполненной в этническом стиле.

Подготовила Иванна Петрович, Екатерина Горбенко