Фантазийные орхидеи в коллекции Elena Burba FW 17-18

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Нежность, женственность и утонченность – такими словами можно описать новую коллекцию бренда Elena Burba. В этом сезоне дизайнер впервые провела показ в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и впервые – в камерном формате. Презентация коллекции Elena Burba FW 17-18 прошла в шоуруме бренда в самом живописном районе Киева, на улице Воздвиженской 50.

Вдохновением для Елены в этом сезоне стал цветок орхидеи как символ любви, красоты и гармонии. Как рассказала сама дизайнер во время прямой трансляции на FW-Daily, она не пыталась изобразить цветок таким, какой он есть в природе – орхидея в коллекции Elena Burba уходит в мир фантазий.

В отличие от предыдущих показов, в этом сезоне в коллекции присутствует больше образов в стиле кэжуал. Елена Бурба представила свое виденье спортивных свитшотов и платьев из футтера, обыграв их в своем фирменном стиле. По словам дизайнера, девушка от Elena Burba – женственная, романтичная, изысканная и влюбленная.

Коллекция ORCHIDS LOVE выполнена в пастельных оттенках: голубом, нежно-розовом, молочном и светло-сером. Цветок орхидеи Елена Бурба представила с помощью яркой вышивки и многослойных нашивок на пальто, платьях и костюмах.

Фото: Константин Черничкин / MBKFD

Текст: Анастасия Малая