Farfetch начинает сотрудничество с ближневосточными марками

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Новым партнером Farfetch станет бренд Reemami дизайнера Рима Аль Банна, который базируется в Арабских Эмиратах, и марка аксессуаров Okhtein, основанная сестрами Айн и Муназ Абдельрауф.

Онлайн-платформа Farfetch 28 марта предоставит замечательную возможность ознакомится с арабскими брендами и приобрести капсульную коллекцию на сайте Farfetch.com и в партнерских бутиках: лондонском Browns, американских магазинах Curve boutique и Al’Ostoura в Кувейте.

Арабские марки Reemami и Okhtein стали лауреатами DDFC/Vogue Arabia Fashion Prize 2016 года — ежегодной премии для молодых талантливых дизайнеров.

Призом для них стал грант и рекламная поддержка, а также консультация от специалистов онлайн-платформы Farfetch.

Напомним, что 25 октября 2016 года издательский дом Condé Nast запустил новую платформу Vogue Arabia, а первое печатное издание арабского Vogue должно выйти уже этой весной.

Подготовила Янина Борисова