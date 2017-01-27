Мода

Fashion-инсайд: новые коллекции Alonova, Anna K, Dafna May, Elena Burba, WeAnnaBe, Vozianov и TDNK в съемке FW-Daily

Elena Burba FW 17-18
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

До Mercedes-Benz Kiev Fashion Days остались считаные дни, и fashion-индустрия Украины с нетерпением ждет, чем удивят нас дизайнеры. Но благодаря съемке FW-Daily у наших читателей есть уникальная возможность уже сегодня увидеть образы из новых коллекций Alonova, Anna K, Dafna May, Elena Burba, WeAnnaBe, Vozianov и TDNK. Трикотаж и пайетки, космические скафандры и пуховики-одеяла, аппликации и вышивка жемчугом – бренды представили абсолютно разное видение того, как будут выглядеть it-girls этой осенью. Предлагаем начать раздумывать над теплым гардеробом на 2017 год уже сейчас – тем более что некоторые марки уже начали предпродажу представленных нарядов, видоизменив западное нововведение see-now-buy-now на импровизированный buy-now-see-later. «Later» для вас наступает сейчас: рассмотреть все детали коллекций FW 17-18 можно ниже.

Alonova FW 17-18
Alonova FW 17-18
Alonova FW 17-18
Alonova FW 17-18
_MG_9602
Anna K FW 17-18
Anna K FW 17-18
Anna K FW 17-18
WeAnnaBe FW 17-18
WeAnnaBe FW 17-18
WeAnnaBe FW 17-18
WeAnnaBe FW 17-18
Dafna May FW 17-18
Dafna May FW 17-18
Elena Burba FW 17-18
Elena Burba FW 17-18
Elena Burba FW 17-18
Elena Burba FW 17-18
Elena Burba FW 17-18
Elena Burba FW 17-18
WeAnnaBe FW 17-18
WeAnnaBe FW 17-18
WeAnnaBe FW 17-18
WeAnnaBe FW 17-18
TDNK by Irina Tydnyuk FW 17-18
TDNK by Irina Tydnyuk FW 17-18
_MG_9927
TDNK by Irina Tydnyuk FW 17-18
Vozianov FW 17-18
Vozianov FW 17-18
Vozianov FW 17-18
Vozianov FW 17-18

Photo: София Возняк

Models: Диана Глостер, Катя Кольцова, Лера Ковальчук, Янина Белоус

Location: Автомобильный Дом Украина — Mercedes-Benz

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Juergen Teller’s campaign for Adidas Originals EQT

Новое — давно забытое старое: adidas перевыпускает классическую модель кроссовок

16325834_10154517354901743_1614985663_o

4 причины посетить курс Media & Communication в Одессе

versace_versace_02_chinese-bag-new-year_3_4

В канун китайского Нового года бренд Versace разработал эксклюзивную сумку