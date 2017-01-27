Fashion-инсайд: новые коллекции Alonova, Anna K, Dafna May, Elena Burba, WeAnnaBe, Vozianov и TDNK в съемке FW-Daily

0 0 0

До Mercedes-Benz Kiev Fashion Days остались считаные дни, и fashion-индустрия Украины с нетерпением ждет, чем удивят нас дизайнеры. Но благодаря съемке FW-Daily у наших читателей есть уникальная возможность уже сегодня увидеть образы из новых коллекций Alonova, Anna K, Dafna May, Elena Burba, WeAnnaBe, Vozianov и TDNK. Трикотаж и пайетки, космические скафандры и пуховики-одеяла, аппликации и вышивка жемчугом – бренды представили абсолютно разное видение того, как будут выглядеть it-girls этой осенью. Предлагаем начать раздумывать над теплым гардеробом на 2017 год уже сейчас – тем более что некоторые марки уже начали предпродажу представленных нарядов, видоизменив западное нововведение see-now-buy-now на импровизированный buy-now-see-later. «Later» для вас наступает сейчас: рассмотреть все детали коллекций FW 17-18 можно ниже.

Photo: София Возняк

Models: Диана Глостер, Катя Кольцова, Лера Ковальчук, Янина Белоус

Location: Автомобильный Дом Украина — Mercedes-Benz