Fashion-инсайд: новые коллекции Navro, T.Mosca, Katerina Kvit, Gasanova, WeAnnaBe, Nastasia Klimt и Sofitie в съемке FW-Daily

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До Mercedes-Benz Kiev Fashion Days остается менее 2-х дней, а это значит: работа в шоурумах идет, не прекращаясь. Совсем скоро новые коллекции, которые до сих пор тщательно прорабатываются самими дизайнерами, будут представлены на главном подиуме страны. Редакция FW-Daily снова заранее приоткрывает для своих читателей fashion-занавес: взглянуть на коллекции FW 17-18 брендов Navro, T.Mosca, Katerina Kvit, Gasanova, WeAnnaBe, Nastasia Klimt и Sofitie вы можете уже сейчас. В объективе оказались яркие платья и комбинезоны, как никогда актуальная теплая верхняя одежда и сказочные наряды в современной интерпретации.

Photo: София Возняк

Models: Диана Глостер, Катя Кольцова, Лера Ковальчук, Янина Белоус

Location: Автомобильный Дом Украина — Mercedes-Benz