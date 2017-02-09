Fashion-инсайд: показ Anna K FW 17-18 глазами моделей

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4 февраля в киевском ЦУМ прошел показ осенне-зимней коллекции Anna K. Как сообщила сама дизайнер, в этом сезоне она впервые провела презентацию на локации offsite – ранее показы Anna K проходили исключительно на главном подиуме.

Еще одним сюрпризом стало то, что весь показ был не только записан на профессиональные видеокамеры и запечатлён в фотоотчетах, но и снят самими моделями во время выхода на подиум. Благодаря инновационному партнерству с Samsung, все гости смогут найти себя в инсайдерском видео, снятом на новый смартфон Galaxy A.