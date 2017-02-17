Fashion-инсайд: За кулисами показа Helena Art FW 17-18

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В этом сезоне дизайнер Helena Art продемонстрировала на основном подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days легкую и воздушную коллекцию. Ее главная героиня – современная девушка, которая ни секунды не сидит на месте и обожает путешествовать. Как и весь показ, прически моделей были выдержаны в игривом стиле, а макияж почти незаметно подчеркивал их естественную красоту. Сегодня редакция FW-Daily предлагает узнать, как на самом деле создавались образы на показе Helena Art в backstage-фотоотчете.

Фото: Виктория Победа

Подготовила Анастасия Малая