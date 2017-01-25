Fashion Scout Kiev: Показы Ludmila Corlateanu, L’osier, TAMAR

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Ludmila Corlateanu

Основные цвета: черный и белый.

Ткани: фатин, трикотаж, кожа.

Элементы: асимметричный крой, оборки, приталенные силуэты, платья со шлейфом, открытая линия плеч и вырезы на спине, шапки с заклепками.

Макияж и прически: темная помада и длинные ресницы в стиле 60-х. Волосы распущенны.

L’osier

Основные цвета: черный, изумрудный, молочный, золотистый, нежно-розовый.

Ткани: винил, шелк, тонкая шерсть.

Элементы: бомберы из шелка с вышивкой в виде тонких линий и веток деревьев, длина мини, V-образные вырезы, контрастные сочетания тканей.

Макияж и прически: яркие губы, блестки на веках.

TAMAR

Основные цвета: белый, черный, серый.

Ткани: шелк, шерсть, джерси, трикотаж.

Элементы: волнообразные детали из ткани, закрытые обтягивающие платья-свитера, свободные брюки, oversize, ветки деревьев в руках моделей.

Макияж и прически: лица моделей перевязаны тонкой проволокой, бледный тон и серые тени, прическа «slicked back».

Подготовила: Екатерина Горбенко, Иванна Петрович