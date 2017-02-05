Fashion Scout Kiev

Fashion Scout Kiev: Показы NAT Atelier, Sofitie, Nastasia KLIMT

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NAT Atelier

Основные цвета: серый, красный, черный.

Ткани: вискоза, трикотаж, шерсть.

Элементы: платья в стиле спорт-шик в пол с металлическими кнопками на разрезах, контрастный узор в виде запятых и крестов, асимметричные вырезы.

Макияж и прически: собранные назад волосы, вертикальные полосы на лице.

Настроение: спорт и геометрия.

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Sofitie

Основные цвета: малиновый, мятный, золотисто-лимонный, жемчужно-серый, молочный, синий, нежно-розовый.

Ткани: каракуль, атлас, фатин, шифон, жаккард и искусственный мех.

Элементы: пальто из комбинированного материала, например каракуля и жаккарда, муфты из цветного меха, шапки с вуалью,  кюлоты, хлопковые платья с мелким узором.

Макияж и прически: небрежные прически в стиле XVIII века, персиковые оттенки на щеках и губах, белые тени на веках.

Настроение: простота, роскошность и рококо.

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Nastasia KLIMT

Основные цвета: нежно-розовый, фиолетовый, горчичный, темно-синий.

Ткани: бархат, костюмная ткань, фатин, хлопок.

Элементы: крупные бархатные пуговицы, оборки, вырезы на плечах, широкие рукава, юбки А-силуэта с пуговицами, топы и свитера с воротниками, брючные комплекты.

Макияж и прически: небрежно заплетенная коса, натуральный макияж в персиковых и розовых оттенках.

Настроение: мечтательное и романтичное.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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