Fashion Scout Kiev: Показы NAT Atelier, Sofitie, Nastasia KLIMT

NAT Atelier
Основные цвета: серый, красный, черный.
Ткани: вискоза, трикотаж, шерсть.
Элементы: платья в стиле спорт-шик в пол с металлическими кнопками на разрезах, контрастный узор в виде запятых и крестов, асимметричные вырезы.
Макияж и прически: собранные назад волосы, вертикальные полосы на лице.
Настроение: спорт и геометрия.
Sofitie
Основные цвета: малиновый, мятный, золотисто-лимонный, жемчужно-серый, молочный, синий, нежно-розовый.
Ткани: каракуль, атлас, фатин, шифон, жаккард и искусственный мех.
Элементы: пальто из комбинированного материала, например каракуля и жаккарда, муфты из цветного меха, шапки с вуалью, кюлоты, хлопковые платья с мелким узором.
Макияж и прически: небрежные прически в стиле XVIII века, персиковые оттенки на щеках и губах, белые тени на веках.
Настроение: простота, роскошность и рококо.
Nastasia KLIMT
Основные цвета: нежно-розовый, фиолетовый, горчичный, темно-синий.
Ткани: бархат, костюмная ткань, фатин, хлопок.
Элементы: крупные бархатные пуговицы, оборки, вырезы на плечах, широкие рукава, юбки А-силуэта с пуговицами, топы и свитера с воротниками, брючные комплекты.
Макияж и прически: небрежно заплетенная коса, натуральный макияж в персиковых и розовых оттенках.
Настроение: мечтательное и романтичное.
Подготовила: Екатерина Горбенко