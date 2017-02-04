Fashion Scout Kiev: Показы Triinu Pungits, August, Kristel Kuslapuu, KAT

Редакция FW-Daily уже знакомила вас с иностранными гостями этого сезона. Групповой показ эстонских дизайнеров состоялся в рамках программы Samsung Fashion Scout Kiev во время Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Предлагаем детально рассмотреть все образы, представленные эстонскими дизайнерами.
Triinu Pungits
Основные цвета: черный, красный, темно-коричневый, белый;
Ткани: шерсть, трикотаж, неопрен, кашемир;
Элементы: оборки, oversize, симметрия, многослойность,абстрактные принты;
Макияж и прически: собранные волосы, едва заметный, естественный make-up с использованием бежевые оттенков теней;
August
Основные цвета: черный, белый, оранжевый, коричневый, темно-синий;
Ткани: тонкий однотонный трикотаж, хлопок, велюр;
Элементы: минимализм, ровные линии, прямой крой;
Макияж и прически: аккуратная укладка, ровные волосы с центральным пробором, натуральный макияж;
Kristel Kuslapuu
Основные цвета: желтый, красный, сини, черный, оранжевый;
Ткани: шерсть, хлопок, неопрен, кожа;
Элементы: oversize, яркие принты в виде красных сердец, асимметричные вырезы, оборки;
Макияж и прически: яркие, длинные косы, макияж выполнен с использованием темной подводки и теней для век;
KAT
Основные цвета: темно-синий, небесно-голубой, черный, красный, коричневый;
Ткани: коттон, шерсть, драп, кашемир, брючные ткани;
Элементы: подчеркнутая талия, длинна в пол, V-образные вырезы;
Макияж и прически: волосы собраны в хвост, макияж выполнен с использованием светлой подводки;
Подготовила: Екатерина Горбенко