Fashion Scout Kiev: Показы Triinu Pungits, August, Kristel Kuslapuu, KAT

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Редакция FW-Daily уже знакомила вас с иностранными гостями этого сезона. Групповой показ эстонских дизайнеров состоялся в рамках программы Samsung Fashion Scout Kiev во время Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Предлагаем детально рассмотреть все образы, представленные эстонскими дизайнерами.

Triinu Pungits

Основные цвета: черный, красный, темно-коричневый, белый;

Ткани: шерсть, трикотаж, неопрен, кашемир;

Элементы: оборки, oversize, симметрия, многослойность,абстрактные принты;

Макияж и прически: собранные волосы, едва заметный, естественный make-up с использованием бежевые оттенков теней;

August

Основные цвета: черный, белый, оранжевый, коричневый, темно-синий;

Ткани: тонкий однотонный трикотаж, хлопок, велюр;

Элементы: минимализм, ровные линии, прямой крой;

Макияж и прически: аккуратная укладка, ровные волосы с центральным пробором, натуральный макияж;

Kristel Kuslapuu

Основные цвета: желтый, красный, сини, черный, оранжевый;

Ткани: шерсть, хлопок, неопрен, кожа;

Элементы: oversize, яркие принты в виде красных сердец, асимметричные вырезы, оборки;

Макияж и прически: яркие, длинные косы, макияж выполнен с использованием темной подводки и теней для век;

KAT

Основные цвета: темно-синий, небесно-голубой, черный, красный, коричневый;

Ткани: коттон, шерсть, драп, кашемир, брючные ткани;

Элементы: подчеркнутая талия, длинна в пол, V-образные вырезы;

Макияж и прически: волосы собраны в хвост, макияж выполнен с использованием светлой подводки;

Подготовила: Екатерина Горбенко