Феминизм в современном искусстве: трое из пяти номинантов на премию Дюшана — женщины

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За премию Дюшана, которая была учреждена в 2000 году Ассоциацией по распространению французского искусства (AIDAF) на этот раз поборются: Майя Баевич, Джоанна Хаджитомас, Халил Жореж, Шарлотт Мот и Витторио Санторо. Необычным список номинантов этого года делает тот факт, что трое из пяти номинантов на самую престижную французскую премию в области искусства – женщины.

Среди всех работ особенно выделяются инсталляции Майи Баевич. Девушка создает их с помощью видео-, аудиоэлементов и скульптур, отображая свое видение новейшей истории, а также затрагивая темы коллективной идеологии, идентичности и социологии. Победителем может стать и Витторио Санторо, швейцарский художник, питающий страсть к статичным предметам. Его арт-объекты — инсталляции и скульптуры, дополненные видео. Номинантами стала творческая пара: художник Джоанна Хаджитомас и видеограф Халил Жореж. Они работают в тандеме уже много лет, создавая видеоинсталляции. В последней работе художники размыли границы между документальным и художественным кино, затрагивая вопрос насилия и трагедии. Победитель премии, за которую борются самые талантливые художники Франции, работающие в жанре визуальных и пластических искусств, будет объявлен в октябре 2017 года. Инсталляции всех участников станут частью масштабной групповой выставки в музее Жоржа Помпиду.

Автор: Янина Борисова