Коллекции

Франческо Риссо представил свою дебютную коллекцию для бренда Marni FW 17-18

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Итальянский бренд Marni впервые представил коллекцию, которая не была разработана ее сооснователем Консуэлой Кастильони. Напомним, в октябре 2016 года Кастильони, которая проработала в компании более 20-и лет покинула свой пост, свое решение дизайнер объяснила следующим образом:

«Это были беспокойные, но в то же время очень захватывающие годы, которые отняли у меня много сил и энергии. Но я горжусь тем, что нам удалось сделать. Мне удалось построить бренд с четкой и узнаваемой идентичностью. Сейчас пришло время посвятить себя своей личной жизни. Я благодарю всех людей, которые поверили в этот проект и в мою работу».

После новостей об отставке Консуэлы последовали кадровые изменения. Пост креативного директора Дома Marni занял выпускник лондонского Central Saint Martin — Франческо Риссо, который сразу же приступил к разработке осенне-зимней коллекции. Риссо, в свою очередь, попытался сохранить динамику и эстетические коды, используемые Консуэлой, устанавливая собственный взгляд на утонченный стиль Marni. За кулисами нового шоу Франческо объяснил основной замысел коллекции FW 17-18: «Название коллекции звучит как «Beings». Женщины как цветущие существа. Их мысли как алгоритмы, способны осуществлять ошибки, задавая определенный ритм».

Риссо также говорил о женственности и о том, насколько важную роль женщины играют в его жизни. Однако в его работе женственность была обыграна довольно сложными силуэтами, которые были выполнены из тяжелой текстурированной ткани. Показ открыл комплект из юбки нежно-желтого оттенка, насыщенно-синего топа и объемного жакета, который по цвету был выполнен в том же цвете что и юбка. Наряд сопровождался аксессуарами: высокими серыми ботинками, белоснежной сумкой и длинными серьгами. Динамики коллекции добавил яркий мех, цветочный паттерн, а также переливающиеся круглые пайетки на коктейльныйх платьях розового и голубого цвета.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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