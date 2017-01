Французские киноленты в лукбуке FLOW the Label Pre-Fall 17-18

0 0 0

Вчера новая коллекция FLOW the Label Pre-Fall 17-18 вместе с международным шоу-румом More Dash отправилась на очередной sales-сезон в столицу мировой моды – Париж. Редакция FW-Daily выяснила, что международным байерам представит украинско-бельгийский бренд и что послужило вдохновением на создание новой коллекции FLOW the Label.

В коллекции Pre-Fall 17-18 FLOW the Label продолжает тему элегантности, женственности и легкости. Приталенные силуэты, женственные блузы из хлопка и шелка, юбки плисе из шерстяного крепа и микровельвета, наряды из черного бархата – все это подчеркивает романтическое настроение новой коллекции.

Дизайнер Виктория вдохновились фильмом «Две англичанки и континент» режиссёра Франсуа Трюффо. Трюффо был представителем французской новой волны, сценарий фильма был написан по одноименному роману французского писателя Анри-Пьера Роше. Действие фильма происходит в начале XX века. Молодой француз Клод знакомится с молодой англичанкой Анн. Она приглашает его провести каникулы у себя на родине — в Англии, в Уэльсе. У неё есть план познакомить Клода со своей сестрой Мюриель. Она надеется, что француз влюбится в Мюриель, но в результате Анн сама влюбляется в Клода — возникает классический любовный треугольник.

«Меня и мою команду продолжают вдохновлять киноленты французской новой волны, их стремление отражать «живую жизнь« вывело на экран героиню, которая игнорирует социальные нормы ради самореализации, — отмечает Виктория Баланюк. — Наша же девушка продолжает находить баланс между карьерой и семьей, и на этот раз она становится еще более романтичной. Мы визуально обыграли обе роли, взяв за основу приталенные силуэты и стиль 70-ых, столь близкий FLOW the Label, и добавив бархатных тканей».

Подготовила Анастасия Малая