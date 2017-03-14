Французский бренд Balmain расторг контракт с компанией Inter Parfums SA

0 0 0

По взаимной договоренности, косметическая компания Inter Parfums SA и французская марка Balmain решили досрочно расторгнуть контракт, срок которого был изначально установлен до 2024 года. Напомним, две компании стали сотрудничать 12 лет назад. После того как продажи парфюмерной линии Balmain значительно уменьшились на 21% до € 3,8 млн. или $4,2 млн. Филипп Бенасин, председатель и главный исполнительный директор Inter Parfums SA, признался, что причиной досрочного расторжения является неспособность получить преимущество марки в этой категории. Компания Inter Parfums намерена прекратить поставки продукции Balmain в конце марта.

Французская компания Inter Parfums Inc., базирующаяся в США, разработала три аромата для парфюмерной линейки Balmain: Ivoire был представлен в 2012 году, Extatic в 2014 году и совсем недавно, в июле 2015 года — аромат Balmain Homme. Доход от продажи парфюмерии в 2012 году составил €1,5 млн., или $1,9 млн., увеличившись до €5,1 млн. или $6,8 млн. в 2014 году.

По словам Филиппа Бенасина, новые владельцы Balmain, вероятно, воспользуются шумом вокруг бренда, чтобы оживить свою парфюмерную линию. «Я думаю, что они будут что-то решать с этим. Вероятно, сотрудники французского Дома сделают перерыв на год, чтобы вернуться к этому вопросу с новыми идеями и проектами», — прокомментировал Филипп.

Подготовила Екатерина Горбенко