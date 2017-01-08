Французский Дом Louis Vuitton определился с датой и местом проведения круизного показа

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Французская марка мужской и женской одежды Louis Vuitton объявила дату и место проведения круизного показа. Шоу состоится 14 мая в столице Японии — Токио. Более детальную информацию представители Louis Vuitton пока не разглашают. Напомним, что в 2016 году дизайнер Николя Жескьер пригласил всех почитателей бренда в Рио-де-Жанейро, а именно в футуристическое здание Музея современного искусства Рио, где и проходил показ коллекции cruise 2017.

Помимо этого, о дате проведении круизного показа известил и бренд Christian Dior. Мероприятие запланировано на 11 мая 2017 года в Лос-Анджелесе. Что касается марки Chanel: Карл Лагерфельд остался верным Парижу. Именно в столице Франции 3 мая публике представят новую коллекцию cruise 2018.

Подготовила Екатерина Горбенко