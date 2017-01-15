Коллекции

Гийом Мейанд представил дебютную коллекцию Salvatore Ferragamo Fall 2017

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Новый креативный директор Salvatore Ferragamo Гийом Мейанд представил дебютную коллекцию во время мужской Недели моды в Милане. Дизайнер представил урбанистичные, но в то же время элегантные образы под звуки джаза авторства французского композитора Сержа Гейнсбура.

Коллекция, полная цветов, трикотажа, броских узоров и текстур, несла в себе отголоски 70-х. Тем не менее, рядом с брюками-клеш и яркими, будто бы окрашенными, туфлями свое место нашли и совершенно противоположные фасоны – узкие укороченные брюки, дополненные длинным пальто.

Гийом представил огромное количество верхней одежды, включая разнообразные пальто из овчины – однотонные и с кожаными вставками.

Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men's Fall 2017
Salvatore Ferragamo Men’s Fall 2017
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