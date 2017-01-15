Гийом Мейанд представил дебютную коллекцию Salvatore Ferragamo Fall 2017

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Новый креативный директор Salvatore Ferragamo Гийом Мейанд представил дебютную коллекцию во время мужской Недели моды в Милане. Дизайнер представил урбанистичные, но в то же время элегантные образы под звуки джаза авторства французского композитора Сержа Гейнсбура.

Коллекция, полная цветов, трикотажа, броских узоров и текстур, несла в себе отголоски 70-х. Тем не менее, рядом с брюками-клеш и яркими, будто бы окрашенными, туфлями свое место нашли и совершенно противоположные фасоны – узкие укороченные брюки, дополненные длинным пальто.

Гийом представил огромное количество верхней одежды, включая разнообразные пальто из овчины – однотонные и с кожаными вставками.