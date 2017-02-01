Главные новости первого дня Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

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Сегодня стартует 14-й сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Впервые в рамках события организаторы подготовили огромное количество разнообразных сюрпризов, многие из которых мы продолжаем открывать до сих пор. Чтобы вы не запутались, что вас ждет и куда идти уже сегодня, редакция FW-Daily подготовила короткий план на первый день Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

В 12:00 международную неделю моды, по традиции, откроет пресс-конференция на 6-м этаже киевского ЦУМ. Здесь, кроме общения непосредственно с самими организаторами и гостями события, вас ждет встреча с известными международными гостями, которые уже прибыли в Киев на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – журналисткой Vogue.com Лианой Сатенштайн и журналистом Forbes US Алексеем Бульоховым.

В 13:00 пройдет торжественное открытие витрин ЦУМ. Своими коллекциями главный Универмаг страны украсят сразу трое дизайнеров MBKFD – Anna K, Vozianov и FLOW the Label. Для создания дизайна витрин в Киев специально приехала архитектор из Барселоны Анна Дандиего. Вместе со своей музой Ка Маньковской они подготовили уникальное для Украины визуальное оформление, которое все желающие смогут увидеть на протяжении двух недель с момента открытия. Говорят, что сегодня вместо манекенов на некоторых витринах будут красоваться живые модели.

Впервые неделя моды будет транслироваться в прямом эфире сразу на четырех страницах Facebook: Mercedes-Benz Fashion Week Kiev, Fashion Scout Kiev, Неделя моды и Kiev Fashion Institute. Так что даже если вам не удалось достать пригласительные или получить аккредитацию, вы можете следить за событием от начала и до конца в прямом эфире не выходя из дома.

В 19:00 на главной локации международной недели моды, КВЦ «Парковый», пройдет церемония открытия Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Как мы сообщали ранее, в этом сезоне участниками события станут самые известные звезды, it-girls и исполнители из Украины, включая победительницу Евровидения 2016 Джамалу, певицу Надю Дорофееву, главного редактора Vogue UA Ольгу Сушко, дизайнера Anna K, fashion-блогера Диану Глостер, певца Дмитрия Монатика и многих других. Ведущим церемонии в этом сезоне станет Анатолий Анатолич.

В 20:00 сразу за церемонией открытия последует первый показ 14-го сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – V by Gres. Как сообщила сама Виктория, особое внимание в новой коллекции она уделила качеству и деталям. В коллекции присутствует дух 70-х годов, ведь считается, что именно тогда ценили по-настоящему качественное шитье.

В 21:00 на главном подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days свою коллекцию представит дизайнер из Испании Elena Rial. Ее новая коллекция получила название Rumspringa, что в переводе с немецкого означает юность – время, когда тинэйджеры могут свободно открывать для себя город и весь мир. Rumspringa – это своебразный микс и сочетание самых разнообразных и смелых направлений моды в одной коллекции.

В 22:00 состоится заключительный показ первого дня Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – Rotsaniyom. В своей новой коллекции таиландские дизайнеры пытались передать хрупкость главной героини, которая, однако, не мешает ей решаться на важные первые шаги.

«Первый шаг маленького ребенка к матери не менее важен, чем первый шаг, который сделал мистер Армстронг, ступая на Луну,» — говорят создатели Rotsaniyom.

Напомним, что все показы будут транслироваться в прямом эфире на Facebook-страницах Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и Неделя моды.