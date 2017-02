Главные новости третьего дня Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

0 0 0

Наступил третий день Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, а это значит уже сегодня нас ждет еще больше ярких показов, громких открытий, новых активностей и, конечно, интересных гостей.

Как всегда на протяжении международной недели моды, с 10 утра до 10 вечера на 3 этаже киевского ЦУМ для гостей события работает крупнейшая площадка для брендов Made in Ukraine – Fashion Days Market. Сегодня познакомиться с произведениями украинских дизайнеров поближе отправилась fashion-блогер Диана Глостер. В прямом эфире Диана примерила самые любимые образы из актуальных коллекций, поделилась впечатлениями и составила свой топ-5 луков, которым совсем скоро поделится с редакцией FW-Daily.

В 13:00 состоится показ победителя Mercedes-Benz Fashion Prize – дизайнера Федора Возианова. Шоу Vozianov пройдет на Артпричале и станет первым показом offsite сезона осень-зима 2017-2018. Как рассказал сам Федор редакции FW-Daily, в этой коллекции он еще больше расширит грани универсальности своей одежды. Как – смотрите в прямом эфире на Facebook-странице Неделя моды.

С 15:00 до 17:00 на главной локации события, КВЦ «Парковый», пройдут показы дизайнеров Samsung Fashion Scout Kiev. Первыми свои коллекции на подиуме представят бренды Ludmila Corlateanu, L’osier и TAMAR, следом – NAT Atelier, Sofitie, Nastasia KLIMT, а завершат показы на платформе – победитель конкурса Design It Who is it? и дизайнер из Великобритании Naya Rea.

Сегодня свою работу в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days начинает Kiev Fashion Business Forum. В программе на сегодня – лекции руководителя LMG Group Казбека Бектурсунова, учредителя CHARISMA Fashion Group и президента корпорации «Биосфера» Андрея Здесенко, менеджера Программы социального инвестирования Western NIS Enterprise Fund Василия Назарука и партнера Horizon Capital Константина Магалецкого. Свое приветственное слово, по традиции, произнесет креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и соосновательница шоурума More Dash Дарья Шаповалова. Напомним, что Kiev Fashion Business Forum продлится до 5 февраля.

Уже с 18:00 на главном подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days свои коллекции продемонстрируют дизайнеры основной программы Helena Art, Tasha Mano, Katerina Kvit и FLOW the Label. На локации offsite в 21.30 пройдет показ Litkovskaya.

Напомним, что все показы будут транслироваться в прямом эфире на Facebook-страницах Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и Неделя моды.