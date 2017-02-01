Главные новости второго дня Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

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14-й сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days официально открыт, витрины главного универмага страны ЦУМ продолжают радовать посетителей, а главный приз международной недели моды нашел своего счастливого обладателя. Уже вчера на главной локации Mercedes-Benz Kiev Fashion Days FW 17-18, КВЦ «Парковый», свои новые коллекции на основном подиуме продемонстрировали Виктория Гресь, дизайнер, прибывшая по программе обмена Mercedes-Benz International Designer Exchange Program, Elena Rial и таиландский бренд Rotsaniyom. Впереди второй день, и вот все, что нужно включить в свои планы на сегодня.

С 10 утра до 10 вечера на 3 этаже киевского ЦУМ будет работать Fashion Days Market. Под одной крышей соберется максимальное количество молодых украинских марок одежды, обуви, украшений и аксессуаров, предметов дизайна и декора. А для того, чтобы среди множества брендов вам было легче найти именно тот, что придется по душе – в 13:00 на Facebook-странице Неделя моды пройдет прямая трансляция с Fashion Days Market, в ходе которой блогер Саша Заяц расскажет о своих фаворитах нового сезона и лично познакомит зрителей с молодыми дизайнерами.

Уже в 16:00 на основном подиуме в КВЦ «Парковый» пройдет первый групповой показ дизайнеров Francesco Rasola (Италия), Nikonova, FL by Alyona Aleksandrova, Anna Reine. Следом за ними, в 17:00 в таком же формате свои коллекции представят Kristina As, Diana Walkiewicz, MACHABELI и Svetlana Ehrt.

В 18:00 впервые свою коллекцию на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days представит бренд Alonova. В этом сезоне дизайнер уделила особое внимание космическим мотивам, сделав фразу «I need more space» настоящим лозунгом коллекции.

В 19:00 на основном подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days после длительного перерыва снова появится бренд T.Mosca. Катерина Квит и Оксана Голубченко останутся верны неизменному символу бренда – мухе, а также трикотажным свитерам и платьям крупной вязки, дополнив их свежими цветами и новыми фасонами.

В 20:00 также впервые на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days свою новую коллекцию «Unicorns don’t cry» представит дизайнер Ольга Навроцкая. Обилие черного цвета в сочетании с контрастными принтами позволяет выбрать вещи бренда NAVRO как для особого выхода, так и на каждый день.

Завершит второй день международной недели моды показ дизайнерского дуэта CHAKSHYN. Совсем недавно Дима Чаюн и Антон Якшин представили превью коллекции, выполненное в традиционном стиле бренда. Несмотря на то, что показ CHAKSHYN в 21:00 пройдет на основной локации в КВЦ «Парковый», места на шоу будут ограничены.

Напомним, что все показы будут транслироваться в прямом эфире на Facebook-страницах Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и Неделя моды.