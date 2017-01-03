Главные трендсеттеры в индустрии моды. Кто они?

0 0 0

Тренды в моде — вещь порой весьма неопределенная. Любой предмет, появившейся на рынке, определяет наши вкусы. Людей, которые за этим стоят, называют «трендсеттерами», то есть те, кто не следует за идеями, а создают их. Редакция FW-Daily выделила несколько игроков модной индустрии, которые внесли свой вклад в этот быстроразвивающийся бизнес.

Канье Уэст

Один из самых популярных рэп-исполнителей, кроме получения статуэток Грэмми, отличился провокационными показами своего бренда одежды. Пастельные цвета и концепция простых форм вызвала неоднозначные отзывы у критиков. Поначалу Канье засыпали множеством предложений о сотрудничестве со стороны марок спортивной одежды и обуви. Коллаборация с Adidas, результатом которой стала модель кроссовок Yeezy Boots, – одна из самых ярких в арсенале бренда спортивной обуви. После этого музыкант задумался о собственной марке, которая получила название «Yeezy».

Первый показ поразил не столько необычными вещами, сколько нестандартным подходом к подаче. Канье нельзя считать реформатором в дизайне одежды, но в качественных шоу он разбирается. Почти каждый показ модели, будто случайно забежавшие в растянутых свитерах с улицы, выстраиваются в ряды на подиуме. Взять к примеру, коллекцию в Madison Square Garden. Примечательным стало не только место, но и то, что на показ можно было купить билеты, как на концерт. Такой подход впервые использовался за 70 лет. Он пришелся по вкусу молодому поколению обращающего внимание на идею. Следствием чего стал большой рост продаж в Barneys и других популярных торговых точках.

Алекса Чанг

Британская модель и телеведущая Алекса Чанг стала трендсеттером десятилетия среди блогеров и it-girls. Весь модный мир полюбил ее за нестандартное сочетание женственного и мужского стиля, яркую индивидуальность и харизматичность. Каждым новым образом девушка делится в социальных сетях, где число подписчиков достигает нескольких миллионов. Когда Чанг объявила о создании своей марки одежды «AlexaChung» покупатели нашлись мгновенно.

Модный бизнес, как никакой другой, ориентируется на желания публики в социальных сетях и отслеживает самых оригинальных. Таким образом Алекса Чанг заручилась поддержкой известных британских и не только брендов. Например, модный Дом Mulberry в 2009 создал сумку, которую они посвятили Алексе. А ее коллекция для Marks&Spencer в 2015 году распродалась за несколько дней. Если поклонники и дальше так будут поддерживать британку, то скоро мы сможем назвать ее проводником в трендах среди миллениалов.

Tom Ford

Компания, ежегодный доход которой составляет более 1 миллиарда, одна из первых британских марок, применивших систему see-now-buy-now. Именно она стала самым актуальным нововведением Недель моды этого сезона. После Тома Форда ее поддержал американский бренд Ralf Lauren, Tommy Hilfiger, Burberry, Vetements, и многие другие. На этом бренд не остановился и начал захватывать платформы Instagram и Snapchat, в которых активно продвигает свои продукты взаимодействуя с покупателями на прямую. Это не первые достижения Форда: в 90-х он реанимировал модный Дом Gucci, а в прошлом году представил новую коллекцию не на подиуме, а в видео с участием поп-звезды Леди Гагой.

Vetements

Бренд, который возглавляют Демна Гвасалия и Гурам Гвасалия наделал много шума вокруг своих коллекций. Vetements начали ассоциировать с духом времени и культовой одеждой для плохих мальчиков или тех, кто хочет ими казаться. Вдохновленные трендом «antifashion», они выпускают футболки с логотипом компании DHL за 330 $, что вызывает противоречивые прогнозы, тем не менее задумка оказалась выигрышной. Они стали трендсеттерами, используя самые простые и очевидные идеи. Как и любое альтернативное движение, бренд против типичности. Гвасалия оживил размеренных парижан, разрушив установленные правила консервативных Домов моды, проведя один из показов в гей баре. Место никак не для такого ивента, подумает кто-то: ободранные стены, бетонные полы, беспорядочный свет и столики, как в столовой. Создавая одежду, они и не представляли, что творят модную революцию.

Iris van Herpen

Если говорить об общепринятом представлении моды будущего, как футуристичных и непонятных форм, то датский дизайнер Ирис ван Харпен уже воплотила это в жизнь и стала кутюрье нового времени. Она была одной из первых, кто использовал 3D принтер в моде. В 2015 году материалами ее коллекции стали: металлический порошок, каучук и магниты. Этим летом в Париже девушка показала платье, полностью декорированное стеклянными шарами. Черпая вдохновение из науки, искусства, философии ван Харпен создает невероятные космические наряды из будущего. Клиентами дизайнера уже стали Тильда Суинтон, Бйорк и Леди Гага. Тем временем пока мода пытается отследить тренды будущего, Ирис уже его создает.