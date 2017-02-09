Новости моды

Годовая прибыль компании Kering превзошла все прогнозы

gucci-launches-fifty-percents-discount-in-china-474914464-581778955bf39
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Засчёт высоких продаж люксовых продуктов Gucci и Yves Saint Laurent, чистая прибыль французской компании Kering подскочила на 16.9%. Мультинациональный дом моды Kering, в который входят такие бренды, как Puma, Balenciaga и Boucheron, заявил об увеличении продаж до € 12.38 млрд.(13.7 млрд долл.), что превзошло ожидания аналитиков. Рост продаж в четвертом квартале увеличился до €3.5 млрд. Компания зарегистрировала чистую годовую прибыль в размере € 813.5 млн. По словам представителя Kering, это самое большое годовое увеличение дохода с 2012 года.

«Благородя запланированным преобразованиям, наше качественное выполнение стратегии дало нам возможность обогнать конкурентов, продемонстрировать выдающуюся работу и высокие финансовые показатели», – добавил он.

На протяжении 2017 года, несмотря на нестабильную макроэкономическую и геополитическую ситуацию, группа люкс-брендов сосредоточится на органическом росте, расширении продаж и рабочих  запасов.

Подготовила Янина Борисовна

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

niagara-magic-dark-navy-b-copy-620x827

Бренд Acne Studios представил лимитированную коллекцию одежды с эмодзи

gigi-hadid-kendall-jenner-beauty-revolution-vogue-social

Эшли Грэм стала первой Plus-Size моделью, появившейся на обложке американского Vogue

28_hbz-book

30 настольных книг о моде