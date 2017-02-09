Годовая прибыль компании Kering превзошла все прогнозы

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Засчёт высоких продаж люксовых продуктов Gucci и Yves Saint Laurent, чистая прибыль французской компании Kering подскочила на 16.9%. Мультинациональный дом моды Kering, в который входят такие бренды, как Puma, Balenciaga и Boucheron, заявил об увеличении продаж до € 12.38 млрд.(13.7 млрд долл.), что превзошло ожидания аналитиков. Рост продаж в четвертом квартале увеличился до €3.5 млрд. Компания зарегистрировала чистую годовую прибыль в размере € 813.5 млн. По словам представителя Kering, это самое большое годовое увеличение дохода с 2012 года.

«Благородя запланированным преобразованиям, наше качественное выполнение стратегии дало нам возможность обогнать конкурентов, продемонстрировать выдающуюся работу и высокие финансовые показатели», – добавил он.

На протяжении 2017 года, несмотря на нестабильную макроэкономическую и геополитическую ситуацию, группа люкс-брендов сосредоточится на органическом росте, расширении продаж и рабочих запасов.

Подготовила Янина Борисовна