Google будет отслеживать транзакции, чтобы доказать влияние онлайн-рекламы

Компания Google будет анализировать поведение пользователей в оффлайн-магазинах, чтобы доказать влияние онлайн-рекламы на степень мотивации совершать покупки. Компания начнет отслеживать транзакции по кредитным и дебетовым картам и сравнивать онлайн-активность с оффлайн-покупками. Представители Google заявили, что у них уже есть доступ к 70% всех электронных транзакций США.

«Мы разработали эту концепцию несколько лет назад, но потребовалось много усилий, чтобы представить решение, которое будет соответствовать нашим строгим требованиям конфиденциальности, — говорится в заявлении Google. — Новая технология разработана по принципу двойного слепого шифрования и гарантирует полную анонимность данных».

К слову, анализ будет возможен даже в том случае, если покупатель отключил данные геолокации на телефоне.

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