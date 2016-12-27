Коллекции, Мода, Новости моды

Городские силуэты и новый уличный стиль в коллекции Versace Pre-Fall 2017

584ed368a8573-2
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Донателла Версаче в коллекции Pre-Fall 2017 продолжает экспериментировать со спортивной одеждой, сочетая уличный стиль и гламур. В новой коллекции представлен целый микс разных фактур, стилей и направлений: Versace использует инновационные ткани, обыгрывая их мотивами барокко, анималистичными принтами и камуфляжем.

Несмотря на то, что в этом сезоне Модный дом делает акцент на городских силуэтах, они все равно остаются женственными. Точный архитектурный крой смягчается чувственностью и сексуальностью самих образов.

584ed35cb3e07

584ed35defb2a

584ed35f01a29

584ed36a2eae8

584ed36b09915

584ed36bab8e6

584ed36c5005a

584ed41b2c895

584ed41c2400a

584ed41d1c48a

584ed41dd63b1

584ed41e704e1

584ed41f45959

584ed41fecd3c

584ed363bf176

584ed365c32d6

584ed367d5815

584ed368a8573

584ed410f19ed

584ed412b3605

584ed420d4f45

584ed3608d489

584ed3648a1cf

584ed3668b08f

584ed3695f1cd

584ed4136d305584ed4142c072

584ed36273a3a

584ed36722d62

584ed41244e44

584ed363248e2

584ed3617814c

584ed36538157

584ed41624951

584ed42194555

Подготовила Анастасия Малая

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

pyataya

Подарок для друзей: мини-коллекция m8mate к Новому году

20160225scene-slide-w5yv-superjumbo

Наталья Водянова и Карли Клосс устроят благотворительную ярмарку в Лондоне

802741_in_xl

Вещь дня: Головной убор Gucci