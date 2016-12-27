Городские силуэты и новый уличный стиль в коллекции Versace Pre-Fall 2017

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Донателла Версаче в коллекции Pre-Fall 2017 продолжает экспериментировать со спортивной одеждой, сочетая уличный стиль и гламур. В новой коллекции представлен целый микс разных фактур, стилей и направлений: Versace использует инновационные ткани, обыгрывая их мотивами барокко, анималистичными принтами и камуфляжем.

Несмотря на то, что в этом сезоне Модный дом делает акцент на городских силуэтах, они все равно остаются женственными. Точный архитектурный крой смягчается чувственностью и сексуальностью самих образов.

Подготовила Анастасия Малая