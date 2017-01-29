Гости церемонии SAG Awards 2017

0 0 0

В Лос-Анджелесе состоялась 23-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США «SAG Awards 2017». По версии гильдии лучшим актером стал 62-летний американский актер Дензел Вашингтон, который получил награду за роль в экранизации «Ограды», а лучшей актрисой 28-летняя Эмма Стоун, сыгравшая в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Напомним, фильм Дэмьена Шазелла получил 14 номинаций на премию «Оскар», чем побил рекорд фильма «Титаник».

Мероприятие посетило большое количество звезд первой величины, включая Николь Кидман, которая появилась на красной дорожке в насыщенно-зеленном платье от итальянского бренда Gucci и туфлях Stuart Weitzman, Эмма Стоун в наряде британской марки Alexander McQueen, Кирстен Данст и Натали Портман, которые предпочли белоснежные наряды от Christian Dior, Эми Адамс в элегантном наряде от Brandon Maxwell, Мерил Стрип в платье авторства креативного директора итальянского Дома Valentino — Пьерпаоло Пиччоли и многие другие.

Предлагаем ознакомится с полным списком победителей:

Лучший актерский ансамбль в игровом кино — Скрытые фигуры

Лучшая мужская роль — Дензел Вашингтон (Ограды)

Лучшая женская роль — Эмма Стоун (Ла-ла Ленд)

Лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али (Лунный свет)

Лучшая женская роль второго плана — Виола Дэвис (Ограды)

Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале — Очень странные дела

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Клер Фой (Корона)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джон Литгоу (Корона)

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Сара Полсон (Американская история преступлений)

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Брайан Крэнстон (До самого конца)

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — Оранжевый — хит сезона

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джулия Луис-Дрейфус (Вице-президент)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Уильям Х. Мэйси (Бесстыдники)

Почетная награда премии Жизнь Достижение — Лили Томлин

Подготовила Екатерина Горбенко