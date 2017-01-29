Новости моды

Гости церемонии SAG Awards 2017

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

В Лос-Анджелесе состоялась 23-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США «SAG Awards 2017». По версии гильдии лучшим актером стал 62-летний американский актер Дензел Вашингтон, который получил награду за роль в экранизации «Ограды», а лучшей актрисой 28-летняя Эмма Стоун, сыгравшая в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Напомним, фильм Дэмьена Шазелла получил 14 номинаций на премию «Оскар», чем побил рекорд фильма «Титаник».

Мероприятие посетило большое количество звезд первой величины, включая Николь Кидман, которая появилась на красной дорожке в насыщенно-зеленном платье от итальянского бренда Gucci и туфлях Stuart Weitzman, Эмма Стоун в наряде британской марки Alexander McQueen, Кирстен Данст и Натали Портман, которые предпочли белоснежные наряды от Christian Dior, Эми Адамс в элегантном наряде от Brandon Maxwell, Мерил Стрип в платье авторства креативного директора итальянского Дома Valentino — Пьерпаоло Пиччоли и многие другие.

Предлагаем ознакомится с полным списком победителей:

  • Лучший актерский ансамбль в игровом кино — Скрытые фигуры
  • Лучшая мужская роль — Дензел Вашингтон (Ограды)
  • Лучшая женская роль — Эмма Стоун (Ла-ла Ленд)
  • Лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али (Лунный свет)
  • Лучшая женская роль второго плана — Виола Дэвис (Ограды)
  • Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале — Очень странные дела
  • Лучшая женская роль в драматическом сериале — Клер Фой (Корона)
  • Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джон Литгоу (Корона)
  • Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Сара Полсон (Американская история преступлений)
  • Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Брайан Крэнстон (До самого конца)
  • Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — Оранжевый — хит сезона
  • Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джулия Луис-Дрейфус (Вице-президент)
  • Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Уильям Х. Мэйси (Бесстыдники)
  • Почетная награда премии Жизнь Достижение — Лили Томлин

 

Amy-Adams
Brie-Larson
Chrissy-Teigen
Diane-Guerrero
Emily-Blunt
Emma-Stone
Evan-Rachel-Wood
Gina-Rodriguez
Kaley-Cuoco
Kate-Hudson
Kerry-Washington
Kirsten-Dunst
Meryl-Streep
Michelle-Dockery
Michelle-Williams
Millie-Bobby-Brown
Natalia-Dyer
Natalie-Portman
Nicole-Kidman
SAG-Awards-Red-Carpet-Dresses-2017
Salma-Hayek
Sofia-Vergara
Taraji-P-Henson
Taryn-Manning
Thandie-Newton
Winona-Ryder

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

NAT Atelier-2

Дебютант программы Mercedes-Benz Kiev Fashion Days представил превью коллекции FW 17-18

cover_giuseppexjennifer

Обувь из коллекции Giuseppe for Jennifer Lopez поступила в продажу

adidas-stella-mccartney-2017-spring-summer-collection-5

Немецкая марка adidas разработала новую коллаборацию совместно с брендом Stella McCartney