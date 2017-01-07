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Гости церемонии «Золотой глобус — 2017»

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В Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония награждения лауреатов премии «Золотой глобус — 2017». Традиционно красная дорожка была переполнена знаменитостями, облаченными в роскошные наряды. Для торжественного мероприятия актриса Николь Кидман предпочла белое платье, декорированное металлическими пайетками британского бренда Alexander McQueen, Эмма Стоун — наряд от итальянского Дома Valentino, Сара Полсон не смогла удержатся от платья Marc Jacobs, Рут Негга от Louis Vuitton, а 42-летняя американская актриса Эми Адамс от Tom Ford.

 «У Тома великолепный вкус. Он создает невероятные вещи для каждого клиента. На мне платье Tom Ford в котором я чувствую себя максимально комфортно и очень гармонично», — прокомментировала Эми Адамс на красной дорожке. «Моя одежда создана для сильных женщин», — добавил Форд. На вопрос репортера касательно того, что Том Форд отказался одевать Маланию Трамп, дизайнер прокомментировал:

«Я говорил, что не одевал бы и Хиллари, если бы она стала президентом. Кто бы ни был президентом, первая леди должна носить одежду по цене, которая является доступной для большинства американцев и создана непосредственно в США. Что касается моей одежды, она произведена в Италии и стоит очень дорого. Не думаю, что большинство женщин могло бы позволить себе носить ее в Америке. Первая леди должна представлять весь американский народ, учитывая убеждения президента о том, что все «Made in America»».

Предлагаем ознакомиться с полным перечнем победителей премии «Золотой глобус — 2017»:

  • Лучший драматический фильм: Лунный свет (Moonlight)
  • Лучшая комедия или мюзикл: Ла-Ла Ленд (La La Land)
  • Лучший актер в драматическом фильме: Кейси Аффлек — Манчестер у моря (Manchester By the Sea)
  • Лучший актер в комедии или мюзикле: Райан Гослинг — Ла-Ла Ленд (La La Land)
  • Лучшая актриса в драматическом фильме: Изабель Юппер — Она Она (Elle)
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун — Ла-Ла Ленд (La La Land)
  • Лучший актер второго плана: Аарон Тейлор-Джонсон — Под покровом ночи (Nocturnal Animals)
  • Лучшая актриса второго плана: Виола Дэвис — Ограды (Fences)
  • Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл — Ла-Ла Ленд (La La Land)
  • Лучший сценарий: Ла-Ла Ленд (La La Land)
  • Лучший зарубежный фильм: Она (Elle, Франция)
  • Лучший анимационный фильм: Зверополис (Zootopia)
  • Лучшая музыка: Ла-Ла Ленд (La La Land)
  • Лучшая песня: Ла-Ла Ленд (композиция City Of Stars)
  • Лучший драматический сериал: Корона (The Crown)
  • Лучший актер в драматическом сериале: Билли Боб Торнтон — Голиаф (Goliath)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Клер Фой — Корона (The Crown)
  • Лучший комедийный сериал: Атланта (Atlanta)
  • Лучший актер в комедийном сериале: Дональд Гловер — Атланта (Atlanta)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале: Трэйси Эллис Росс — Черноватый (Black-ish)
  • Лучший телефильм или мини-сериал: Американская история преступлений (American Crime Story: The People v. O.J. Simpson)
  • Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Том Хиддлстон — Ночной администратор (The Night Manager)
  • Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Сара Полсон — Американская история преступлений (American Crime Story: The People v. O.J. Simpson)
  • Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме: Хью Лори — Ночной администратор (The Night Manager)
  • Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме: Оливия Колман — Ночной администратор (The Night Manager)
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777do) Justin Timberlake and Jessica Biel 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Justin Timberlake and Jessica Biel
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777ek) Kerry Washington 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Kerry Washington
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777ca) Kristen Bell 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Kristen Bell
Mandatory Credit: Photo by BEI/Shutterstock (7734784bt) Lily Collins 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Lily Collins
Mandatory Credit: Photo by Tyler Boye/WWD/REX/Shutterstock (7734782bw) Lola Kirke 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Lola Kirke
Mandatory Credit: Photo by REX/Shutterstock (7734773ep) Michelle Williams 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Michelle Williams
Mandatory Credit: Photo by REX/Shutterstock (7734773dd) Millie Bobby Brown 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Millie Bobby Brown
Mandatory Credit: Photo by REX/Shutterstock (7734773gz) Naomi Campbell 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Naomi Campbell
Mandatory Credit: Photo by REX/Shutterstock (7734773hh) Naomie Harris 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Naomie Harris
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777cz) Natalie Portman 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Natalie Portman
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777ge) Nicole Kidman 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Nicole Kidman
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777gm) Reese Witherspoon 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Reese Witherspoon
Mandatory Credit: Photo by Jim Smeal/BEI/Shutterstock (7734775hm) Ryan Gosling 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Ryan Gosling
Mandatory Credit: Photo by REX/Shutterstock (7734773gn) Sarah Jessica Parker 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Sarah Jessica Parker
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777ff) Sofia Vergara 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Sofia Vergara
Mandatory Credit: Photo by BEI/Shutterstock (7734784gv) Tom Ford 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Tom Ford
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777hf) Tom Hiddleston 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Tom Hiddleston
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777eo) Winona Ryder 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Winona Ryder
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777eh) Anna Kendrick 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Anna Kendrick
Mandatory Credit: Photo by REX/Shutterstock (7734773ii) Christine Teigen and John Legend 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Christine Teigen and John Legend
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777dg) Drew Barrymore 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Drew Barrymore
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777hj) Eddie Redmayne 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Eddie Redmayne
Mandatory Credit: Photo by REX/Shutterstock (7734773br) Emily Ratajkowski 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Emily Ratajkowski
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777ga) Emma Stone 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Emma Stone
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (7734777hb) Hailee Steinfeld 74th Annual Golden Globe Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 08 Jan 2017
Hailee Steinfeld

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