Гости церемонии «Золотой глобус — 2017»

В Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония награждения лауреатов премии «Золотой глобус — 2017». Традиционно красная дорожка была переполнена знаменитостями, облаченными в роскошные наряды. Для торжественного мероприятия актриса Николь Кидман предпочла белое платье, декорированное металлическими пайетками британского бренда Alexander McQueen, Эмма Стоун — наряд от итальянского Дома Valentino, Сара Полсон не смогла удержатся от платья Marc Jacobs, Рут Негга от Louis Vuitton, а 42-летняя американская актриса Эми Адамс от Tom Ford.
«У Тома великолепный вкус. Он создает невероятные вещи для каждого клиента. На мне платье Tom Ford в котором я чувствую себя максимально комфортно и очень гармонично», — прокомментировала Эми Адамс на красной дорожке. «Моя одежда создана для сильных женщин», — добавил Форд. На вопрос репортера касательно того, что Том Форд отказался одевать Маланию Трамп, дизайнер прокомментировал:
«Я говорил, что не одевал бы и Хиллари, если бы она стала президентом. Кто бы ни был президентом, первая леди должна носить одежду по цене, которая является доступной для большинства американцев и создана непосредственно в США. Что касается моей одежды, она произведена в Италии и стоит очень дорого. Не думаю, что большинство женщин могло бы позволить себе носить ее в Америке. Первая леди должна представлять весь американский народ, учитывая убеждения президента о том, что все «Made in America»».
Предлагаем ознакомиться с полным перечнем победителей премии «Золотой глобус — 2017»:
- Лучший драматический фильм: Лунный свет (Moonlight)
- Лучшая комедия или мюзикл: Ла-Ла Ленд (La La Land)
- Лучший актер в драматическом фильме: Кейси Аффлек — Манчестер у моря (Manchester By the Sea)
- Лучший актер в комедии или мюзикле: Райан Гослинг — Ла-Ла Ленд (La La Land)
- Лучшая актриса в драматическом фильме: Изабель Юппер — Она Она (Elle)
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун — Ла-Ла Ленд (La La Land)
- Лучший актер второго плана: Аарон Тейлор-Джонсон — Под покровом ночи (Nocturnal Animals)
- Лучшая актриса второго плана: Виола Дэвис — Ограды (Fences)
- Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл — Ла-Ла Ленд (La La Land)
- Лучший сценарий: Ла-Ла Ленд (La La Land)
- Лучший зарубежный фильм: Она (Elle, Франция)
- Лучший анимационный фильм: Зверополис (Zootopia)
- Лучшая музыка: Ла-Ла Ленд (La La Land)
- Лучшая песня: Ла-Ла Ленд (композиция City Of Stars)
- Лучший драматический сериал: Корона (The Crown)
- Лучший актер в драматическом сериале: Билли Боб Торнтон — Голиаф (Goliath)
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Клер Фой — Корона (The Crown)
- Лучший комедийный сериал: Атланта (Atlanta)
- Лучший актер в комедийном сериале: Дональд Гловер — Атланта (Atlanta)
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Трэйси Эллис Росс — Черноватый (Black-ish)
- Лучший телефильм или мини-сериал: Американская история преступлений (American Crime Story: The People v. O.J. Simpson)
- Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Том Хиддлстон — Ночной администратор (The Night Manager)
- Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Сара Полсон — Американская история преступлений (American Crime Story: The People v. O.J. Simpson)
- Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме: Хью Лори — Ночной администратор (The Night Manager)
- Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме: Оливия Колман — Ночной администратор (The Night Manager)