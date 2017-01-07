Гости церемонии «Золотой глобус — 2017»

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В Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония награждения лауреатов премии «Золотой глобус — 2017». Традиционно красная дорожка была переполнена знаменитостями, облаченными в роскошные наряды. Для торжественного мероприятия актриса Николь Кидман предпочла белое платье, декорированное металлическими пайетками британского бренда Alexander McQueen, Эмма Стоун — наряд от итальянского Дома Valentino, Сара Полсон не смогла удержатся от платья Marc Jacobs, Рут Негга от Louis Vuitton, а 42-летняя американская актриса Эми Адамс от Tom Ford.

«У Тома великолепный вкус. Он создает невероятные вещи для каждого клиента. На мне платье Tom Ford в котором я чувствую себя максимально комфортно и очень гармонично», — прокомментировала Эми Адамс на красной дорожке. «Моя одежда создана для сильных женщин», — добавил Форд. На вопрос репортера касательно того, что Том Форд отказался одевать Маланию Трамп, дизайнер прокомментировал:

«Я говорил, что не одевал бы и Хиллари, если бы она стала президентом. Кто бы ни был президентом, первая леди должна носить одежду по цене, которая является доступной для большинства американцев и создана непосредственно в США. Что касается моей одежды, она произведена в Италии и стоит очень дорого. Не думаю, что большинство женщин могло бы позволить себе носить ее в Америке. Первая леди должна представлять весь американский народ, учитывая убеждения президента о том, что все «Made in America»».

Предлагаем ознакомиться с полным перечнем победителей премии «Золотой глобус — 2017»:

Лучший драматический фильм: Лунный свет (Moonlight)

Лунный свет (Moonlight) Лучшая комедия или мюзикл: Ла-Ла Ленд (La La Land)

Ла-Ла Ленд (La La Land) Лучший актер в драматическом фильме: Кейси Аффлек — Манчестер у моря (Manchester By the Sea)

Кейси Аффлек — Манчестер у моря (Manchester By the Sea) Лучший актер в комедии или мюзикле: Райан Гослинг — Ла-Ла Ленд (La La Land)

Райан Гослинг — Ла-Ла Ленд (La La Land) Лучшая актриса в драматическом фильме: Изабель Юппер — Она Она (Elle)

Изабель Юппер — Она Она (Elle) Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун — Ла-Ла Ленд (La La Land)

Эмма Стоун — Ла-Ла Ленд (La La Land) Лучший актер второго плана: Аарон Тейлор-Джонсон — Под покровом ночи (Nocturnal Animals)

Аарон Тейлор-Джонсон — Под покровом ночи (Nocturnal Animals) Лучшая актриса второго плана: Виола Дэвис — Ограды (Fences)

Виола Дэвис — Ограды (Fences) Лучший режиссер: Дэмьен Шазелл — Ла-Ла Ленд (La La Land)

Дэмьен Шазелл — Ла-Ла Ленд (La La Land) Лучший сценарий: Ла-Ла Ленд (La La Land)

Ла-Ла Ленд (La La Land) Лучший зарубежный фильм: Она (Elle, Франция)

Она (Elle, Франция) Лучший анимационный фильм: Зверополис (Zootopia)

Зверополис (Zootopia) Лучшая музыка: Ла-Ла Ленд (La La Land)

Ла-Ла Ленд (La La Land) Лучшая песня: Ла-Ла Ленд (композиция City Of Stars)

Ла-Ла Ленд (композиция City Of Stars) Лучший драматический сериал: Корона (The Crown)

Корона (The Crown) Лучший актер в драматическом сериале: Билли Боб Торнтон — Голиаф (Goliath)

Билли Боб Торнтон — Голиаф (Goliath) Лучшая актриса в драматическом сериале: Клер Фой — Корона (The Crown)

Клер Фой — Корона (The Crown) Лучший комедийный сериал: Атланта (Atlanta)

Атланта (Atlanta) Лучший актер в комедийном сериале: Дональд Гловер — Атланта (Atlanta)

Дональд Гловер — Атланта (Atlanta) Лучшая актриса в комедийном сериале: Трэйси Эллис Росс — Черноватый (Black-ish)

Трэйси Эллис Росс — Черноватый (Black-ish) Лучший телефильм или мини-сериал: Американская история преступлений (American Crime Story: The People v. O.J. Simpson)

Американская история преступлений (American Crime Story: The People v. O.J. Simpson) Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Том Хиддлстон — Ночной администратор (The Night Manager)

Том Хиддлстон — Ночной администратор (The Night Manager) Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Сара Полсон — Американская история преступлений (American Crime Story: The People v. O.J. Simpson)

Сара Полсон — Американская история преступлений (American Crime Story: The People v. O.J. Simpson) Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме: Хью Лори — Ночной администратор (The Night Manager)

Хью Лори — Ночной администратор (The Night Manager) Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме: Оливия Колман — Ночной администратор (The Night Manager)