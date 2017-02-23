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Готовимся к «Оскару»: если бы «Ла-Ла Ленд» снял Дэвид Линч

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По прогнозам кинокритиков, у картины «Ла-Ла Ленд» чуть ли не самые высокие шансы получить премию Оскар как лучшему фильму уже в это воскресенье. Романтичная мелодрама о любви, взаимопомощи и пути к реализации самых дерзких мечтаний покорила поклонников очаровательным саундтреком, хореографией, вобравшей в себя лучшие каноны голливудских мюзиклов, а также утонченными цветовыми стилизациями и костюмами. Однако в преддверии церемонии американской киноакадемии создатели проекта Trailer Mix решили представить себе, как выглядел бы «Ла-Ла Ленд» в стилистике другого известного режиссера, и смонтировали трейлер картины в атмосфере Дэвида Линча.

Линч – классик американского авторского кинематографа, лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» и приза за режиссуру Каннского кинофестиваля, а также Золотого льва за вклад в мировой кинематограф, обожаем поклонниками за тревожное, мистическое настроение всех своих работ, — вскоре должен представить долгожданное продолжение культового сериала «Твин Пикс». А как бы выглядел романтический мюзикл «от Линча» — посмотрите в видео авторства Джона Томлисона.

Подготовила Александра Даруга

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