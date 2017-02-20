Готовимся к весне: 3 средства, которые изменят вашу кожу

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Самые лучшие обзоры косметики – те, что основаны на собственном опыте автора. Кристина Обломская самостоятельно убедилась в пользе салициловой кислоты – по ее словам, средства на основе этой жидкости кардинально изменили состояние ее кожи в кратчайшие сроки. Beauty-блогер в подробностях изучила спектр предлагаемых продуктов и выбрала для вас три самых популярных и эффективных. Они отлично подготовят вашу кожу к наступающему летнему сезону, когда так не хочется наносить лишние слои косметики.

С использования правильного средства на основе салициловой кислоты началось преображение моей жирной кожи, склонной к засорению пор: всего один лосьон за пару недель очистил ее до состояния, когда даже легкая пудра не нужна. С тех пор я нахожусь в поиске средств с выверенными рабочими составами и правильными текстурами, которых на мировом рынке, как оказалось, совсем немного. Подробности о каждом из них – в этом материале.

Салициловая кислота – один из самых важных и необходимых ингредиентов в уходе за жирной и проблемной кожей. Это единственный компонент, который относится к семейству BHA – бета-гидроксикислот, которые способны проникать внутрь пор и очищать их. Салициловая кислота – кератолитик, вещество, вызывающее активное отшелушивание омертвевших клеток с поверхности кожи, она также уменьшает воспалительный процесс и снижает выработку себума. Этот полезный компонент входит в состав многих средств для проблемной и жирной кожи, но отчего-то часто не оказывает должного эффекта – либо чрезмерно сушит, либо не работает вообще. Я оцениваю правильность формулы по нескольким критериям. Первое — процентное содержание кислоты. В правильном составе ее будет не менее 2% — это та самая, рабочая доза, которая будет действовать эффективно и при этом безопасно в домашних условиях. Второе – pH средства. Нас интересует диапазон от 3,2 до 4 (ищите сведения об этом на упаковке – ответственные производители всегда их указывают). Третье – отсутствие в составе спирта. Четвертое – текстура. Лучше всего салициловая кислота чувствует себя в форме маслянистого лосьона или геля.

Как использовать средства с салициловой кислотой? Наносите их на сухую кожу после умывания: выждав 15-20 минут, можно использовать увлажняющие средства. Не сочетайте BHA с витамином С и ретинолом в одном нанесении – это может вызвать раздражение кожи и спровоцировать шелушение.

Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant, Paula’s Choice

Бестселлер американской марки Paula’s Choice, которую разработала основательница “Бьютипедии” Пола Бегун. Это один из первых продуктов в линейке бренда, созданный еще в то время, когда на рынке практически невозможно было найти адекватных продуктов с рабочим процентом салициловой кислоты в составе. Это маслянистая жидкость без запаха с pH 3,2-3,8. Впитывается не очень быстро, становится неощутимой на лице примерно через 20 минут после нанесения. Не вызывает раздражения и покраснений, можно использовать каждый день. Подходит в качестве точечного SOS-средства. 118 мл средства хватает в среднем на 6 месяцев ежедневного использования.

CosRx BHA Blackhead Power Liquid

Корейская компания Wishtrend, которой принадлежит марка CosRx, предложила свою версию версию культового лосьона Полы Бегун: в нем целых 4% салициловой кислоты, нет парабенов, триэтиноламина (потенциальный раздражитель), парабенов, искусственных красителей и ароматизаторов. При регулярном использовании способен растворить черные точки даже на носу, достаточно быстро «умеет» гасить внезапные воспаления, при этом действует мягко, не покалывает, не щиплет. Имеет легкую текстуру чуть плотнее воды и максимально комфортен в применении. В упаковке 100 мл.

Salicylic Acid 2%, Bravura London

Это самое мощное средство с салициловой кислотой из представленных. Производитель классифицирует его как пилинг, безопасный для домашнего использования. Продукт содержит 2% BHA и имеет pH 3,8. В начале использования его рекомендуют наносить на 5-10-15 минут (в зависимости от поведения кожи) и затем смывать. Как только кожа адаптируется, частоту использования можно увеличить или попросту оставлять пилинг на лице на всю ночь – если у вас жирная кожа, привыкшая к воздействию кислот, шелушения и раздражения не будет. Пилинг демонстрирует прекрасные результаты уже после первого применения: уменьшает воспаления, очищает поры, помогает избавиться от подкожных высыпаний. В бутылочке 30 мл, у средства очень легкая текучая текстура, поэтому наносить его рекомендуют пальцами или ватной палочкой, избегая повторной аппликации в одном нанесении.

Автор Кристина Обломская, создатель блога Beauty Advisor