Коллекции

Греческие мотивы на показе Valentino Haute Couture Spring 2017

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Вчера в Париже Пьерпаоло Пиччоли представил свою первую сольную коллекцию кутюрных нарядов для марки Valentino. Отправной точкой нового показа стали греческие мифы и легенды. «Меня занимали сны, так как они отправляют нас в самую глубину самих себя и наших чувств. А еще Древняя Греция, так как именно греки впервые дали имена и значения этим чувствам», — прокомментировал дизайнер. Модели в образе греческих богинь носили длинные белоснежные накидки, сандалии, плиссированные платья пастельных оттенков.

В весенне-летней коллекции 2017 Пиччоли видоизменяет силуэты, двигаясь в сторону чистых и более простых линий. Команда дизайнера добавляет большие отрезы шифона, которые предают удивительной легкости и красоты в движении, а также обрамляет наряды серебряным стеклярусом от уровня плечей и до самого пола. Помимо этого, все наряды выполнены в свободном крое, что не сковывает движений при ходьбе.

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Подготовила Горбенко Екатерина

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