Грэмми — 2017: Гости и победители

Этим вечером в Лос-Анджелесе состоялась 59-я музыкальная церемония Грэмми — 2017. На этот раз церемонию открыла британская музыкальная певица Адель с исполнением хита Hellо, которая в результате одержала наибольшее количество статуэток за вечер, тем самым опередив свою главную соперницу — поп-певицу Бейонсе. Несмотря на это, беременная Бейонсе порадовала своих поклонников грандиозным выступлением, невероятными костюмами и проницательным спичем:
«Мы все переживаем боль и утраты и часто бывает так, что нас не слышат. Моей целью во время работы над фильмом и альбомом было создать воплощение того, что впитает нашу боль, наши страдания, нашу темную сторону и нашу историю, чтобы противостоять нашим проблемам, которые мешают жить»,— сказала Бейонсе со сцены.
Еще одним долгожданным моментом стало выступление певицы Леди Гаги совместно с рок-группой Metallica. Вместе с вокалистом Джеймсом Хэтфилдом, Гага исполнила композицию Moth The Flame. Что касается 28-летней популярной певицы Рианны, ее номинировали в 8 категориях, однако, Рири так и не удалось одержать победу ни в одной категории.
Предлагаем ознакомиться с полным списком победителей Грэмми — 2017:
- «Запись года» — Hello, Адель
- «Песня года» — Hello, Адель
- «Лучший новый артист» — Chance the Rapper
- «Альбом года» — 25, Адель
- «Лучшее вокальное поп-исполнение» — Hello, Адель
- «Лучший рок-альбом» — Tell Me I’m Pretty, Cage The Elephant
- «Лучшее традиционное R&B-выступление» — Angel, Лала Хэтэуэй
- «Лучшая R&B-композиция» — Lake By The Ocean, Maxwell
- «Лучший танцевальный/электронный альбом» — Skin, Flume
- «Лучшее рэп-выступление» — Hotline Bling, Дрейк
- «Лучший музыкальный фильм» — The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years, The Beatles
- «Лучший кантри-исполнитель» — Марен Моррис
- «Лучшее кантри-выступление» — My Church, Марен Моррис
- «Лучший кантри-альбом» — Sailor’s Guide to Earth, Sturgill Simpson
- «Лучший кантри-дуэт/группа» — Jolene, Pentatonix ft. Dolly Parton
- «Лучшая танцевальная запись» — Don’t Let Me Down, The Chainsmokers ft. Daya
- «Лучшая песня для фильм» — Can’t Stop The Feeling, Джастин Тимберлейк
- «Лучшая рэп-композиция» — Hotline Bling, Дрейк
- «Лучший рэп-альбом» — Coloring Book, Chance The Rapper
- «Лучший классический вокальный альбом» — Shakespeare Songs, Доротея Рошманн и Ян Бостридж
- «Лучшее музыкальное видео» — Formation, Бейонсе
- «Лучший урбан-альбом» — Lemonade, Бейонсе
- «Лучший R&B-альбом» — Lalah Hathaway Live, Лала Хэтэуэй
- «Лучший регги-альбом» — Ziggy Marley, Зигги Марли
- «Лучший альтернативный альбом» — Blackstar, Дэвид Боуи
- «Лучшее R&B-выступление» — Cranes In The Sky, Соланж Ноулз
- «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/ группой» — Twenty One Pilots
- «Лучший вокальный поп-альбом» — «25», Адель
- «Лучшее рок-выступление» — Blackstar, Дэвид Боуи
- «Лучшая рок-композиция» — Blackstar, Дэвид Боуи
Подготовила: Екатерина Горбенко