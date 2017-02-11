Грэмми — 2017: Гости и победители

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Этим вечером в Лос-Анджелесе состоялась 59-я музыкальная церемония Грэмми — 2017. На этот раз церемонию открыла британская музыкальная певица Адель с исполнением хита Hellо, которая в результате одержала наибольшее количество статуэток за вечер, тем самым опередив свою главную соперницу — поп-певицу Бейонсе. Несмотря на это, беременная Бейонсе порадовала своих поклонников грандиозным выступлением, невероятными костюмами и проницательным спичем:

«Мы все переживаем боль и утраты и часто бывает так, что нас не слышат. Моей целью во время работы над фильмом и альбомом было создать воплощение того, что впитает нашу боль, наши страдания, нашу темную сторону и нашу историю, чтобы противостоять нашим проблемам, которые мешают жить», — сказала Бейонсе со сцены.

Еще одним долгожданным моментом стало выступление певицы Леди Гаги совместно с рок-группой Metallica. Вместе с вокалистом Джеймсом Хэтфилдом, Гага исполнила композицию Moth The Flame. Что касается 28-летней популярной певицы Рианны, ее номинировали в 8 категориях, однако, Рири так и не удалось одержать победу ни в одной категории.

Предлагаем ознакомиться с полным списком победителей Грэмми — 2017:

«Запись года» — Hello, Адель

— Hello, Адель «Песня года» — Hello, Адель

— Hello, Адель «Лучший новый артист» — Chance the Rapper

— Chance the Rapper «Альбом года» — 25, Адель

— 25, Адель «Лучшее вокальное поп-исполнение » — Hello, Адель

» — Hello, Адель «Лучший рок-альбом» — Tell Me I’m Pretty, Cage The Elephant

— Tell Me I’m Pretty, Cage The Elephant «Лучшее традиционное R&B-выступление» — Angel, Лала Хэтэуэй

— Angel, Лала Хэтэуэй «Лучшая R&B-композиция» — Lake By The Ocean, Maxwell

— Lake By The Ocean, Maxwell «Лучший танцевальный/электронный альбом» — Skin, Flume

— Skin, Flume «Лучшее рэп-выступление» — Hotline Bling, Дрейк

— Hotline Bling, Дрейк «Лучший музыкальный фильм» — The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years, The Beatles

— The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years, The Beatles «Лучший кантри-исполнитель» — Марен Моррис

— Марен Моррис «Лучшее кантри-выступ ление» — My Church, Марен Моррис

«Лучший кантри-альбом» — Sailor’s Guide to Earth, Sturgill Simpson

— Sailor’s Guide to Earth, Sturgill Simpson «Лучший кантри-дуэт/группа» — Jolene, Pentatonix ft. Dolly Parton

— Jolene, Pentatonix ft. Dolly Parton «Лучшая танцевальная запись» — Don’t Let Me Down, The Chainsmokers ft. Daya

— Don’t Let Me Down, The Chainsmokers ft. Daya «Лучшая песня для фильм» — Can’t Stop The Feeling, Джастин Тимберлейк

— Can’t Stop The Feeling, Джастин Тимберлейк «Лучшая рэп-композиция» — Hotline Bling, Дрейк

— Hotline Bling, Дрейк «Лучший рэп-альбом» — Coloring Book, Chance The Rapper

— Coloring Book, Chance The Rapper «Лучший классический вокальный альбом» — Shakespeare Songs, Доротея Рошманн и Ян Бостридж

— Shakespeare Songs, Доротея Рошманн и Ян Бостридж «Лучшее музыкальное видео» — Formation, Бейонсе

— Formation, Бейонсе «Лучший урбан-альбом» — Lemonade, Бейонсе

— Lemonade, Бейонсе «Лучший R&B-альбом» — Lalah Hathaway Live, Лала Хэтэуэй

— Lalah Hathaway Live, Лала Хэтэуэй «Лучший регги-альбом» — Ziggy Marley, Зигги Марли

— Ziggy Marley, Зигги Марли «Лучший альтернативный альбом» — Blackstar, Дэвид Боуи

— Blackstar, Дэвид Боуи «Лучшее R&B-выступление» — Cranes In The Sky, Соланж Ноулз

— Cranes In The Sky, Соланж Ноулз «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/ группой» — Twenty One Pilots

— Twenty One Pilots «Лучший вокальный поп-альбом» — «25», Адель

— «25», Адель «Лучшее рок-выступление» — Blackstar, Дэвид Боуи

— Blackstar, Дэвид Боуи «Лучшая рок-композиция» — Blackstar, Дэвид Боуи

Подготовила: Екатерина Горбенко