Грейс Коддингтон и ее кот появились на новой обложке журнала PUS PUS

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Стилист и креативный директор американского журнала Vogue — Грейс Коддингтон не скрывает свою давнюю страсть и любовь к пушистым котам. «Кошки — особенные животные. Они чувствуют человеческие эмоции и невероятно помогают расслабиться. Если у меня бывает неудачный день, мой перс Барт ложится ко мне на кровать, мурлычет, трется о мою голову и пытается успокоить. Правда, иногда он забывает втянуть когти и массаж становится немного болезненным», — объясняет Грейс.

На этот раз, Коддингтон украсила одну из четырех новых обложек журнала PUS PUS вместе со своим любимым котом. Фотографом съемки стал 53-летний немецкий фотограф Юрген Теллер. На других обложках присутствует портрет Индии Менуэз, а также модели Джейн Мозли, созданным китайским фотографом Реном Ханга. Официальная презентация пятого выпуска журнала PUS PUS состоялась в пятницу, 24 марта, в Dashwood Books в Нью-Йорке. Журнал можно приобрести уже сейчас на официальном сайте. Его стоимость составляет £12.

Иллюстрация Грейс Коддингтон и ее кота

Подготовила: Екатерина Горбенко