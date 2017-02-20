Громче слов: самые смелые fashion-statements Рианны

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Сегодня Рианне исполняется 29 лет. Уроженка Барбадоса начала свою карьеру в возрасте 17 лет и изначально мало чем отличалась от молодых поп-певиц середины 2000-хх: массивная бижутерия, красивые длинные волосы, женственные платья и множество образов для публичных появлений, за которые стильной звезде сейчас, пожалуй, немного стыдно. Однако в 2017 году мало кто из исполнителей может похвастаться таким количеством успешных модных коллабораций и легендарных луков, которые серьезно повлияли на то, что мы считаем стильным, за какими новинками охотимся и на кого хотим быть похожи. В честь дня рождения Рири собрали для вас самые важные ее fashion-statement’ы.

В 2014 певица была назначена креативным директором Puma, что существенно повлияло на рост продаж спортивного бренда. За кроссовками на массивной платформе из ее дебютных коллекций выстраивались очереди, а два показа премиумной линейки Fenty X Puma, которые уже прошли в Нью-Йорке и Париже, стали эффектным доказательством дизайнерского таланта певицы и воплощением ее эстетики.

В 2015 певица стала амбассадором Dior, сменив на этой позиции Шарлиз Терон, которая представляла бренда на протяжении практически 10 лет. Несмотря на то что модные критики задавались вопросом – является ли певица, часто апеллирующая в своих образах к стилю streatwear, трешевым и спортивным нарядам, достаточно авторитетным персонажем для клиентов Dior? Опасения оказались напрасными: кампания Secret Garden, отснятая Стивеном Кляйном с Рианной в главной роли, стала одним из самых запоминающихся промо марки за последние годы.

Запоминающейся стала и коллаборация певицы с Manolo Blahnik: в 2016 она представила капсульную коллекцию ботинок и сандалий на каблуке и шнуровке. Эффектная, провокационная обувь давно является неотъемлемым элементом стиля певицы, и бренд, чье имя является синонимом люксовой женской обуви, множество раз создавал для Рианны модели для выступлений на концертах.

Отдельного упоминания заслуживают вечерние наряды певицы. В 2015 певица появилась на Met Gala, который ежегодно организовывает Vogue, в ярко-желтой накидке из искусственного меха. И несмотря на то что наряд стал источником десятков мемов, именно образ Рианны разлетелся на первые полосы всем репортажей с бала.

Еще одним легендарным ее входом стала церемония CFDA Awards, где награждают самых успешных и перспективных дизайнеров Америки. Вызывающее платье из полупрозрачной сетки от Адама Сельмана, который также создал многие из концертных костюмов певицы, стало настоящей провокацией – и позволить себе ее могла именно Рири. «Ее задача в том, чтобы быть дерзкой, удивлять, эпатировать – да, мы все знаем, что она это любит – при этом оставаясь собой», — прокомментировала в тот вечер стиль певицы Анна Винтур, вручая ей награду Style Icon.