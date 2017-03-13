Новости моды

H&M анонсировал выпуск гендерно-нейтральной коллекции Denim United

image
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Шведский бренд одежды, который вошел в тройку самых влиятельных марок мира, выпускает первую в истории марки коллекцию унисекс из делима — «Для нее, для него и для всех, кто между». Таким образом бренд выступает против гендерных условностей и поддерживает одежду для трансгендеров.

«Запуск коллекции унисекс стал абсолютно логичным и закономерным шагом, поскольку мода постоянно развивается, а разные сегменты одежды беспрепятственно смешиваются. Сегодня мы видим, что в демократичном повседневном стиле нет никаких границ и условностей», — объяснил бренд.

Коллекция Denim United, выполненная из органического хлопка, являет собой комбинезоны, рубашки, брюки и толстовки с высокой горловиной. Дата выхода линейки в продажу на данный момент неизвестна.

imageimage

Подготовила Янина Борисова

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

4b4237090e1c52f031120509a79677a8

Nike возглавил список самых влиятельных брендов одежды

NEW YORK, NY - NOVEMBER 05: Designer Calvin Klein attends the "Inventing David Geffen" New York Premiere at Paris Theater on November 5, 2012 in New York City. (Photo by Stephen Lovekin/Getty Images)

Кельвин Кляйн организует благотворительный вечер в своем новом особняке за $75 миллионов

ak3a7312

Комитет по рекламным стандартам Франции запретил новый кампейн марки Saint Laurent