H&M анонсировал выпуск гендерно-нейтральной коллекции Denim United

0 0 0

Шведский бренд одежды, который вошел в тройку самых влиятельных марок мира, выпускает первую в истории марки коллекцию унисекс из делима — «Для нее, для него и для всех, кто между». Таким образом бренд выступает против гендерных условностей и поддерживает одежду для трансгендеров.

«Запуск коллекции унисекс стал абсолютно логичным и закономерным шагом, поскольку мода постоянно развивается, а разные сегменты одежды беспрепятственно смешиваются. Сегодня мы видим, что в демократичном повседневном стиле нет никаких границ и условностей», — объяснил бренд.

Коллекция Denim United, выполненная из органического хлопка, являет собой комбинезоны, рубашки, брюки и толстовки с высокой горловиной. Дата выхода линейки в продажу на данный момент неизвестна.

Подготовила Янина Борисова