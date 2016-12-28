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Харрисон Форд: «Нам всем будет не хватать дорогой Кэрри»

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Все, от преданных поклонников до коллег по экрану, сегодня вспоминают Кэрри Фишер, ушедшую из жизни в возрасте 60 лет. Харрисон Форд, который был партнером актрисы по фильму Звездные войны, также не стал исключением.

Голливудский актер, сыгравший Хана Соло в популярной саге, так прокомментировал смерть Фишер:

«Кэрри была одной единственной в своем роде – блестящей и оригинальной. Она была смешной, по-настоящему бесстрашной и прожила свою жизнь так, как и следовало. Сегодня я мысленно с ее дочерью Билли, матерью Дебби, братом Тоддом и еще многими-многими близкими друзьями. Нам всем будет ее не хватать».

Так же эмоционально актер отреагировал на новость о перенесенном сердечном приступе Фишер на борту самолета в эту пятницу.

«Я просто шокирован этой новостью о моей дорогой подруге», – поделился Харрисон Форд.

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Напомним, что Форд и Фишер впервые встретились в мае 1976 года в Лондоне на съемках фильма Звездные войны. На тот момент ей было 19 лет, ему – 33. Сорок лет спустя, Фишер рассказала, что тогда у них с Фордом случился роман. Хотя актер и не ответил на заявление Кэрри Фишер, между партнерами по съемочной площадке безусловно происходила какая-то невероятная химия.

Звездный дуэт снова появился на экранах в 2015 году в фильме Звездные войны 7: Пробуждение Силы, порадовав поклонников продолжением истории Принцессы Леи и Хана Соло.

Подготовила Анастасия Малая

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