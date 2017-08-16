Идеальный смартфон для Кэрри Брэдшоу: новая коллекция Сары Джессики Паркер

В первой части фильма «Секс в большом городе» его главную героиню Кэрри Брэдшоу совсем не заботили гаджеты и даже необходимый сейчас сотовый телефон. В киноленте девушка ходит со старым «телефоном-раскладушкой», украшенным розовыми стразами и перемотанным скотчем. Вскоре у Брэдшоу все-таки появляется новое устройство, однако это приобретение скорее обуза для нее, чем способ ускорить коммуникацию.

В жизни же исполнительница роли Сара Джессика Паркер относится к сотовому, как к незаменимому помощнику. По мнению Паркер, телефон находится с нами 24 часа в сутки и поэтому становится неотъемлемой частью стиля каждой девушки. Чтобы выбрать правильное оформление своему устройству, Паркер объединилась с компанией Сasetify для создания идеального чехла на iPhone.

Дизайн чехлов Сара и Сasetify определили сразу. Туфли — прямая ассоциация с брендом обуви Паркер. Похожая на emoji модель туфлей на шпильках разных оттенков повторяется в несколько рядов на прозрачном фоне. Дизайнер также предлагает варианты с цветным поддоном или блестками.

«Чехол — та вещь, которая расскажет многое о незнакомце, его вкусе или интересах. Аксессуар может быть милым или практичным, но подобрать его под обувь — это всегда вопрос самовыражения», — рассказывает Сара Джессика Паркер.

Купить SJP x Casetify можно на официальном сайте casetify.com по цене от 35 до 45 долларов.

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