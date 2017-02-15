Игра цвета на показе Delpozo FW 17-18

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Креативный директор испанского дома Delpozo Хосеп Фонт и бывший архитектор продолжает тщательно выстраивать собственную вселенную, где форма и цвет являются важной составляющей ее фундамента. На этот раз организаторы показа соорудили белоснежный туннель, внутри которого появлялись модели в ярких нарядах под композицию Пола Лански — «Нити». В своей новой коллекции дизайнер черпает вдохновение в цветовой палитре венгерского художника Йожефа Рипль-Ронаи, а также в работах швейцарского скульптора Макса Билла.

Из сезона в сезон коллекции Фонта как никогда прекрасны. Дизайнер использует фирменный для бренда Delpozo архитектурный крой, детализированную вышивку, яркие полосы, цветочный принт и строгую симметрию. Привносит прозрачные ткани, пояса с круглой застежкой из серебристого металла, а также шерстяные свитера. Стоит отметить, что в коллекции появились и новые элементы, такие как капюшоны, а также объемные круглые сумки, усыпанные цветными пайетками.

Подготовила Екатерина Горбенко