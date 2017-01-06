Игрок в гольф Дэниел Бергер стал новым амбассадором Lacoste

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Победитель американского тура PGA, игрок в гольф Дэниел Бергер подписал контракт с французской компанией Lacoste. C этого дня Бергер официально становится новым амбассадором бренда.

Начав в 2014 году, Дэниел выиграл свой первый PGA Tour в июне 2016 в Мемфисе, штат Теннесси, а уже в конце прошлого года занял 34 позицию в Мировом рейтинге игроков в гольф (Official World Golf Ranking).

До сделки с Lacoste, Бергер представлял кампанию Adidas во время последнего тура Чемпионата по гольфу HSBC в Шанхае в октябре 2016 года.