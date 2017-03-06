«Им просто внушили страх перед вами»: Джастин Тимберлейк выступил с речью в поддержку меньшинств

5 марта состоялась церемония награждения iHeart Radio Music Awards, на которой исполнителю Джастину Тимберлейку была присуждена премию за Лучшую композицию года: ею оказалась песня «Can’t Stop the Feeling». Получив премию, певец выступил с яркой речью в защиту прав сексуальных и национальных меньшинств.

«Если у вас темная кожа, или смуглая кожа, или вы гей, или лесбиянка, или относите себя к трансгендерам, или… или может быть вы просто слащавый белый парень из Тенесси, который любит петь — кто бы ни относился к вам плохо, со злостью или презрением, они поступают так лишь потому, что боятся вас, или потому что им внушили, что нужно бояться вас и вашей силы. Если вы непохожи на других — значит, вы меняете этот мир, делаете его лучше. Так что запомните: всех, кто вас осуждает, нужно просто слать к черту».