Личности

Инна Катющенко: «Мода – это область, в которой я нашла для себя новый опыт»

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Меньше года назад генеральный директор и совладелица Эдипресс Украина Инна Катющенко предстала в совершенно новом амплуа, представив на подиуме свою первую коллекцию «оживших картин». Вместе с львовской художницей Оленой Онуфрив, творческий дуэт запустил новый бренд Couture de Fleur, который не мог остаться без внимания самых известных и успешных женщин Украины, включая певицу Злату Огневич и Тину Кароль, а также телеведущую Катю Осадчую. Редакция FW-Daily расспросила Инну Катющенко о том, как ей удалось так быстро освоить секреты fashion-дизайна, чего ожидать от бренда на предстоящем шоу в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и во время каких международных недель моды имя Couture de Fleur прозвучит уже в этом сезоне.

Несмотря на то, что бренд Couture de Fleur еще совсем молодой, его название на слуху многих fashion-инсайдеров и звезд в Украине. Расскажите о том, как возникла идея создания собственного бренда? Ведь, насколько известно, уже более 10 лет вы успешно занимаетесь издательским бизнесом.

Идея возникла довольно спонтанно. В дружеской беседе нам с Оленой Онуфрив пришла идея нанести ее картины на разные фактуры – постельное белье, посуду, ткани и т.д. Пришли к выводу, что «душу греет» больше всего одежда, мы же женщины.

Опыт в медийном бизнесе оказался, безусловно, большим помощником. Я знаю, как строить бизнес, продумывать стратегические шаги, управлять творческими командами, выводить новые продукты. Конечно, fashion – это новая область, здесь нужно нарабатывать новый опыт и изучать законы этой индустрии, но именно это очень интересно.

Couture de Fleur для вас – это основной вид деятельности или все-таки приятное хобби?

Начиналось больше как хобби, наверное не хватало уверенности двинуться в новые направления. Но успех любого дела выражается в финансовых показателях. За счёт этого мы понимаем, что людям нравится то, что мы делаем, и тогда это интересно развивать – выигрывают все, кто имеет отношение к процессу. Сейчас бренд – это бизнес, и для меня одинаково «родные» и Эдипресс Украина, и Couture de Fleur. Хотя не скрою, что Эдипресс пока занимает больше времени, ведь масштабы бизнеса там намного больше.

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Своеобразным ДНК вашего бренда, если не сказать основным его направлением, стали произведения львовской художницы-импрессионистки Олены Онуфрив. Как давно вы знакомы с Оленой, и почему именно ее картины вдохновили вас на создание Couture de Fleur?

С Оленкой мы знакомы уже 10 лет, мы очень близкие подруги. Познакомились благодаря ее работам – я покупала ее картины для дома и офиса. Меня привлекли позитив и чистые краски: ее работы наполнены жизненной энергией, создают настроение, и при этом очень женственные. В современном активном мире женщинам не хватает этих компонентов – эти мысли и подтолкнули к идее вынести мотивы ее полотен для более широкой аудитории и дать возможность носить их, окутывать себя красотой в буквальном смысле этого слова.

Олене периодически поступали запросы на использование принтов в одежде от разных дизайнеров, именно эти запросы и подтолкнули к реальным действиям.

Мы начинали проект как дружеский, отталкиваясь именно от работ Олены, поэтому картины и являются ДНК бренда. Безусловно, в коллекциях присутствуют и однотонные вещи.

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Как распределены роли в процессе работы? Участвует ли Олена в создании самих коллекций?

Мы вместе продумываем принты на базе картин, которые ложатся в основу коллекции. Что касается концепции и дизайна – это моя территория. Я поняла, что могу двигать этот бренд, когда имею прямое отношение к созданию коллекций, более того, мне нравится этим заниматься, и я планирую дальше развиваться в области fashion-дизайна. Олене важно продолжать развиваться как художнику, она проявляет себя в бренде в том, что касается принтов и визуальной составляющей, а как партнер – полноправно участвует в бизнес вопросах. Во Львове мы представлены собственным шоурумом и продаемся в мультибрендовом магазине Trend.

Одежда Couture de Fleur выгодно отличается высоким качеством ткани, в том числе вы используете итальянский шелк. Расскажите, где вы заказываете материалы для своих коллекций?

Я люблю качественные вещи. Для меня важен в одежде не столько сам бренд, сколько качество, изюминка. Когда берешь любую вещь, всегда чувствуешь с любовью ли она создана – достаточно посмотреть на изнанку. Поэтому для Couture de Fleur мы берем те материалы, которые бы носили сами. В основном, это итальянские поставщики. Мы используем шелк, шерсть, коттон. Хорошие контакты были найдены на выставках в Милане и Париже, есть успешное сотрудничество и с украинскими импортерами качественных тканей. Принтованые ткани – эксклюзивные, мы заказываем их лимитированными объёмами исключительно для своего бренда. 

Цветочный принт всегда ассоциируется с женственностью и нежностью – совсем не удивительно, что лицом бренда стала именно певица Злата Огневич. А кого еще вы бы назвали девушкой Couture de Fleur? Кто ваша идеальная клиентка?

Да, Злата – отражение женственности, и поэтому мы сразу подошли друг другу. Наши вещи надевали и Тина Кароль, и Катя Осадчая. Я бы сказала, что девушка Couture de Fleur состоялась, нашла себя, знает, чего хочет и позволяет проявляться своей женственности. Она творчески относится к жизни, любит путешествия, ценит отношения, умеет создавать атмосферу красоты и позитива для себя и других, ценит качество, как проявление достойного уровня во всем. Вначале это был образ – сейчас мы знаем наших клиентов именно такими.

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Несмотря на то, что в основном Couture de Fleur создает одежду для женщин, у вас также можно найти множество аксессуаров для дома и даже изделия для мужчин. Расскажите, пользуются ли популярностью данные направления бренда?

Аксессуары для дома (подушки, абажуры) особенно любят дизайнеры интерьеров – они зачастую комбинируют их с картинами Олены, получается «фишка», и в интерьере выглядит просто роскошно! Аксессуары для мужчин (шелковое белье, галстуки, платки-паше) – приятные, качественные и эксклюзивные подарки прежде всего. Вообще мы отметили, что наши вещи нравятся мужчинам. Они хотят видеть женщину в приподнятом настроении, женственную и любящую себя.

024A4825Если весенне-летняя коллекция Couture de Fleur – это легкие ткани и шелка, то чего стоит ожидать от коллекции FW 17-18?

Коллекция называется Nature in the City. В основе – элементы из серии картин Онуфрив «Тени на траве», цветы и графические композиции. В отличие от летней коллекции, где было больше романтики и летящих силуэтов, осенне-зимние образы более адаптированы к городу, при этом пропагандируют силу природы. Женщина очень связана с Землей и природой, и этого контакта-поддержки не хватает в мегаполисах. Коллекция возвращает женщину к истокам. В качестве материалов использовали шерсть, шелк, впервые нанесли принты на натуральную кожу.

Уже третий раз подряд вы участвуете в сезонных показах: сначала на Ukrainian Fashion Week, а теперь в рамках международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. В чем заключается преимущество сотрудничества с разнообразными платформами для бренда?

Участие в сезонных показах для меня важно тем, что подталкивает к постоянному развитию. Пожалуй, на сегодня – это фактор номер один. Конечно же, мы показываем свои «достижения» на публике, и, как молодому бренду, нам важен фидбек от аудитории. Более того, уже в этом году после участия в неделе моды мы планируем представить новую коллекцию в шоурумах Милана и Парижа.

Подготовила Анастасия Малая

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