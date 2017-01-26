Инна Катющенко: «Мода – это область, в которой я нашла для себя новый опыт»

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Меньше года назад генеральный директор и совладелица Эдипресс Украина Инна Катющенко предстала в совершенно новом амплуа, представив на подиуме свою первую коллекцию «оживших картин». Вместе с львовской художницей Оленой Онуфрив, творческий дуэт запустил новый бренд Couture de Fleur, который не мог остаться без внимания самых известных и успешных женщин Украины, включая певицу Злату Огневич и Тину Кароль, а также телеведущую Катю Осадчую. Редакция FW-Daily расспросила Инну Катющенко о том, как ей удалось так быстро освоить секреты fashion-дизайна, чего ожидать от бренда на предстоящем шоу в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и во время каких международных недель моды имя Couture de Fleur прозвучит уже в этом сезоне.

Несмотря на то, что бренд Couture de Fleur еще совсем молодой, его название на слуху многих fashion-инсайдеров и звезд в Украине. Расскажите о том, как возникла идея создания собственного бренда? Ведь, насколько известно, уже более 10 лет вы успешно занимаетесь издательским бизнесом.

Идея возникла довольно спонтанно. В дружеской беседе нам с Оленой Онуфрив пришла идея нанести ее картины на разные фактуры – постельное белье, посуду, ткани и т.д. Пришли к выводу, что «душу греет» больше всего одежда, мы же женщины.

Опыт в медийном бизнесе оказался, безусловно, большим помощником. Я знаю, как строить бизнес, продумывать стратегические шаги, управлять творческими командами, выводить новые продукты. Конечно, fashion – это новая область, здесь нужно нарабатывать новый опыт и изучать законы этой индустрии, но именно это очень интересно.

Couture de Fleur для вас – это основной вид деятельности или все-таки приятное хобби?

Начиналось больше как хобби, наверное не хватало уверенности двинуться в новые направления. Но успех любого дела выражается в финансовых показателях. За счёт этого мы понимаем, что людям нравится то, что мы делаем, и тогда это интересно развивать – выигрывают все, кто имеет отношение к процессу. Сейчас бренд – это бизнес, и для меня одинаково «родные» и Эдипресс Украина, и Couture de Fleur. Хотя не скрою, что Эдипресс пока занимает больше времени, ведь масштабы бизнеса там намного больше.

Своеобразным ДНК вашего бренда, если не сказать основным его направлением, стали произведения львовской художницы-импрессионистки Олены Онуфрив. Как давно вы знакомы с Оленой, и почему именно ее картины вдохновили вас на создание Couture de Fleur?

С Оленкой мы знакомы уже 10 лет, мы очень близкие подруги. Познакомились благодаря ее работам – я покупала ее картины для дома и офиса. Меня привлекли позитив и чистые краски: ее работы наполнены жизненной энергией, создают настроение, и при этом очень женственные. В современном активном мире женщинам не хватает этих компонентов – эти мысли и подтолкнули к идее вынести мотивы ее полотен для более широкой аудитории и дать возможность носить их, окутывать себя красотой в буквальном смысле этого слова.

Олене периодически поступали запросы на использование принтов в одежде от разных дизайнеров, именно эти запросы и подтолкнули к реальным действиям.

Мы начинали проект как дружеский, отталкиваясь именно от работ Олены, поэтому картины и являются ДНК бренда. Безусловно, в коллекциях присутствуют и однотонные вещи.

Как распределены роли в процессе работы? Участвует ли Олена в создании самих коллекций?

Мы вместе продумываем принты на базе картин, которые ложатся в основу коллекции. Что касается концепции и дизайна – это моя территория. Я поняла, что могу двигать этот бренд, когда имею прямое отношение к созданию коллекций, более того, мне нравится этим заниматься, и я планирую дальше развиваться в области fashion-дизайна. Олене важно продолжать развиваться как художнику, она проявляет себя в бренде в том, что касается принтов и визуальной составляющей, а как партнер – полноправно участвует в бизнес вопросах. Во Львове мы представлены собственным шоурумом и продаемся в мультибрендовом магазине Trend.

Одежда Couture de Fleur выгодно отличается высоким качеством ткани, в том числе вы используете итальянский шелк. Расскажите, где вы заказываете материалы для своих коллекций?

Я люблю качественные вещи. Для меня важен в одежде не столько сам бренд, сколько качество, изюминка. Когда берешь любую вещь, всегда чувствуешь с любовью ли она создана – достаточно посмотреть на изнанку. Поэтому для Couture de Fleur мы берем те материалы, которые бы носили сами. В основном, это итальянские поставщики. Мы используем шелк, шерсть, коттон. Хорошие контакты были найдены на выставках в Милане и Париже, есть успешное сотрудничество и с украинскими импортерами качественных тканей. Принтованые ткани – эксклюзивные, мы заказываем их лимитированными объёмами исключительно для своего бренда.

Цветочный принт всегда ассоциируется с женственностью и нежностью – совсем не удивительно, что лицом бренда стала именно певица Злата Огневич. А кого еще вы бы назвали девушкой Couture de Fleur? Кто ваша идеальная клиентка?

Да, Злата – отражение женственности, и поэтому мы сразу подошли друг другу. Наши вещи надевали и Тина Кароль, и Катя Осадчая. Я бы сказала, что девушка Couture de Fleur состоялась, нашла себя, знает, чего хочет и позволяет проявляться своей женственности. Она творчески относится к жизни, любит путешествия, ценит отношения, умеет создавать атмосферу красоты и позитива для себя и других, ценит качество, как проявление достойного уровня во всем. Вначале это был образ – сейчас мы знаем наших клиентов именно такими.



Несмотря на то, что в основном Couture de Fleur создает одежду для женщин, у вас также можно найти множество аксессуаров для дома и даже изделия для мужчин. Расскажите, пользуются ли популярностью данные направления бренда?

Аксессуары для дома (подушки, абажуры) особенно любят дизайнеры интерьеров – они зачастую комбинируют их с картинами Олены, получается «фишка», и в интерьере выглядит просто роскошно! Аксессуары для мужчин (шелковое белье, галстуки, платки-паше) – приятные, качественные и эксклюзивные подарки прежде всего. Вообще мы отметили, что наши вещи нравятся мужчинам. Они хотят видеть женщину в приподнятом настроении, женственную и любящую себя.

Если весенне-летняя коллекция Couture de Fleur – это легкие ткани и шелка, то чего стоит ожидать от коллекции FW 17-18?

Коллекция называется Nature in the City. В основе – элементы из серии картин Онуфрив «Тени на траве», цветы и графические композиции. В отличие от летней коллекции, где было больше романтики и летящих силуэтов, осенне-зимние образы более адаптированы к городу, при этом пропагандируют силу природы. Женщина очень связана с Землей и природой, и этого контакта-поддержки не хватает в мегаполисах. Коллекция возвращает женщину к истокам. В качестве материалов использовали шерсть, шелк, впервые нанесли принты на натуральную кожу.

Уже третий раз подряд вы участвуете в сезонных показах: сначала на Ukrainian Fashion Week, а теперь в рамках международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. В чем заключается преимущество сотрудничества с разнообразными платформами для бренда?

Участие в сезонных показах для меня важно тем, что подталкивает к постоянному развитию. Пожалуй, на сегодня – это фактор номер один. Конечно же, мы показываем свои «достижения» на публике, и, как молодому бренду, нам важен фидбек от аудитории. Более того, уже в этом году после участия в неделе моды мы планируем представить новую коллекцию в шоурумах Милана и Парижа.

Подготовила Анастасия Малая