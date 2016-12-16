Коллекции

Into the Woods: Бренд Dsquared2 представил межсезонную коллекцию Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017
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 За вдохновением творческий дуэт дизайнеров Дин и Дэн Катен отправились в поездку в горы, а также в леса их родной Канады. В результате в коллекции нашли отображения не только темные, коричневые и зеленые оттенки, но и черно-белые принты с изображением леса. Объемные силуэты, кожаные брюки и куртки с накладными карманами, мех и кашемир дизайнеры совместили с асимметрией и более легкими шифоновыми длинными нарядами. Dsquared2 предложил внушительный выбор образов для современной женщины, подходящих не только для горнолыжных курортов, но и для повседневной носки.

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

DSquared2 Pre-Fall 2017

 

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