Into the Woods: Бренд Dsquared2 представил межсезонную коллекцию Pre-Fall 2017

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За вдохновением творческий дуэт дизайнеров Дин и Дэн Катен отправились в поездку в горы, а также в леса их родной Канады. В результате в коллекции нашли отображения не только темные, коричневые и зеленые оттенки, но и черно-белые принты с изображением леса. Объемные силуэты, кожаные брюки и куртки с накладными карманами, мех и кашемир дизайнеры совместили с асимметрией и более легкими шифоновыми длинными нарядами. Dsquared2 предложил внушительный выбор образов для современной женщины, подходящих не только для горнолыжных курортов, но и для повседневной носки.