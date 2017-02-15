Фото/Видео, Фотосессии

iPhone-поколение: обложку февральского номера Billboard сняли на смартфон

Camila-Cabello-a-BTS-bb-p5v2-2017-billboard-1240
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Февральский номер музыкального издания Billboard в очередной раз доказывает, что смартфоны заняли важнейшее место во всех сферах жизни человека, существенно упростив многие процессы. Так, американо-кубинская певица Камила Кабелло, позировавшая для обложки журнала, была снята на iPhone 7 Plus. Фотограф Миллер Мобли использовал новую функцию съемки Portrait Mode – и изображение вышло ничуть не менее качественным, чем снимки на профессиональную камеру.

Billboard-Magazine-iPhone-7«Мне, как фотографу, удивительно наблюдать за тем, как стремительно развиваются технологии: теперь для большинства заданий вам достаточно иметь мобильный телефон в кармане», — прокомментировал эксперимент Мобли. По словам фотографа, использовать iPhone при съемке даже удобнее, чем профессиональный фотоаппарат, поскольку iPhone легче и меньше, что помогает поддерживать более тесное взаимодействие с позирующим, не утяжелять атмосферу съемки, создать более естественные условия для модели.

Подготовила Александра Даруга

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Screen Shot 2017-02-18 at 8.46.18 AM

Саша Самсонова представила новое видео для Kendall&Kylie

10 лучших показов FW 17-18 недели моды в Нью-Йорке

Screen Shot 2017-02-15 at 12.55.26 PM

Стритстайл с Недели моды в Нью-Йорке