iPhone-поколение: обложку февральского номера Billboard сняли на смартфон

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Февральский номер музыкального издания Billboard в очередной раз доказывает, что смартфоны заняли важнейшее место во всех сферах жизни человека, существенно упростив многие процессы. Так, американо-кубинская певица Камила Кабелло, позировавшая для обложки журнала, была снята на iPhone 7 Plus. Фотограф Миллер Мобли использовал новую функцию съемки Portrait Mode – и изображение вышло ничуть не менее качественным, чем снимки на профессиональную камеру.

«Мне, как фотографу, удивительно наблюдать за тем, как стремительно развиваются технологии: теперь для большинства заданий вам достаточно иметь мобильный телефон в кармане», — прокомментировал эксперимент Мобли. По словам фотографа, использовать iPhone при съемке даже удобнее, чем профессиональный фотоаппарат, поскольку iPhone легче и меньше, что помогает поддерживать более тесное взаимодействие с позирующим, не утяжелять атмосферу съемки, создать более естественные условия для модели.

Подготовила Александра Даруга