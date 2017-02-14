Ирина Кравченко, Алла Костромичева и Яна Годня на показе The Row FW 17-18

0 0 0

Эшли и Мэри-Кейт Олсен уже давно культивируют атмосферу роскоши исключительно через призму сдержанных, минималистичных нарядов. Новый показ сестер Олсен состоялся в пространстве современного мебельного магазина Wyeth в Нью-Йорке, который находится всего в нескольких кварталах от штаб-квартиры The Row. На этот раз творческий дуэт ограничил цветовую палитру до минимального количества оттенков: черного, белого и кремового цвета. В коллекции был задействован всего лишь один цветовой акцент — насыщенно-коралловое пальто и брюки в тон.

Показ Мэри-Кейт и Эшли Олсен наполнили элегантными, сдержанными образами с помощью длинных пальто, брючных комплектов, белоснежных рубашек, а также обуви с заостренными носками и высокими ботинками. На подиуме нельзя было не заметить одновременно троих украинских моделей: Ирину Кравченко, которая продемонстрировала черный, брючный костюм с белой рубашкой и длинным пиджаком, Аллу Костромичеву в горчичном кожаном пальто с запахом и широким поясом, а также Яну Годню в широких черных кюлотах и рубашке. Закрыла показ модель в свободном, белоснежном платье в пол.

Подготовила: Екатерина Горбенко